В Україні оголосили лауреатів Шевченківської премії-2026

На сайті президента України 9 березня оприлюднили указ про присудження Шевченківської премії 2026 року. Згідно з документом, на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка нагороду присудили:

Олесі Авраменко, мистецтвознавиці, – за мистецтвознавчі науково-популярні твори з авторської серії «Accent» – три книги «Білокур», «Приходько», «Тістол»;

Павлу Белянському, письменнику, – за роман «Битись не можна відступити»;

Назару Білику, скульпторові, – за Меморіал українським розвідникам, серії скульптур «Збурений простір», «Сплав»;

Тетяні Гаук, Олені Грозовській, Михайлу Кулівнику, Катерині Лісовій, кураторам виставки, Дар’ї Подольцевій, дизайнерці виставки, – за виставковий проєкт «Алла Горська. Боривітер»;

Олені Гром, фотохудожниці, – за фотопроєкт «Вкрадена весна»;

Оксані Дмітрієвій, режисерці, – за вистави «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок імені В.А.Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;

Олегу Криштопі, журналістові, – за документальний роман «Радіо «Афродіта»;

Ігорю Мацієвському, майстрові художнього скла, – за мистецький проєкт «Народжені у вогні»;

Павлу Острікову, режисерові, автору сценарію, – за фільм «Ти – космос»;

Валерію Сахаруку, куратору, – за культурно-мистецький проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво»;

Юлії Ткач, диригентці, – за медіапроєкт «За крок до Перемоги», мистецькі цикли «Постаті», «Зустріч епох», концертні програми та фондові записи 2020–2025 років;

Сергію Тримбачу, кінознавцеві, – за книгу «Іван Миколайчук. Містерії долі»;

Юрію Щербаку, письменникові, – за книгу підсумків і пророцтв «Мертва пам’ять. Голоси і крики».

Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка цього року складає 484 тисячі 480 гривень кожна.

Шевченківська премія – це найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Її заснували в травні 1961 року. Премію присуджує президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Людина може отримати цю нагороду лише один раз за життя.