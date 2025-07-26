Президент підписав указ про 65-річчя Шевченківської премії і повідомив про нові номінації

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів організувати відзначення 65-річчя Національної премії імені Тараса Шевченка – про це йдеться в указі, який Офіс президента опублікував 26 липня.

Указ вказує на «роль Національної премії України імені Тараса Шевченка у розвитку літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, формуванні культурної спадщини України – невід’ємної та самобутньої складової європейського і світового культурного надбання, утвердженні української національної та громадянської ідентичності як складової забезпечення національної безпеки України».





Окрім проведення щорічної церемонії вручення Шевченківскьої премії, передбачається також:

проведення урочистостей до 65-річчя від заснування премії із залученням лауреатів, представників органів влади, творчих спілок та громадських організацій, діячів культури, вчених і військових

видання енциклопедичного довідника «Шевченківські лауреати: 1962–2026» та альбому творів художників-лауреатів

створення виставкових проєктів у Національному музеї Тараса Шевченка та Шевченківському національному заповіднику в Каневі, присвячених премії

забезпечення разом з Національним банком виготовлення та введення в обіг ювілейної монети до 65-річчя від заснування премії

введення в обіг поштової марки до ювілею премії

У вечірньому зверненні Зеленський розповів про розширення премії. Зокрема, наступного року її вручатимуть також у номінації фотографії – «в умовах війни це дуже цінно, щоб усі емоції, щоб усі сили людей засвідчувати».

«Також додано номінацію з кураторської справи, також сучасний дизайн, і багато є дійсно сильного нашого українського графічного дизайну, шрифтів – усе це заслуговує на особливу увагу. Розширили й звичні нам вже літературну та музичну номінації Шевченківської премії. Ми будемо також шукати формат, як подякувати тим нашим людям, які бережуть українську культурну спадщину», – сказав він.

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За словами Зеленського, необхідні рішення для нового формату планують ухвалити до Дня незалежності 24 серпня.

Шевченківська премія – це найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Її заснували в травні 1961 року. Премію присуджує президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Людина може отримати цю нагороду лише один раз за життя.



