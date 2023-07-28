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Віталій Портников отримає Шевченківську премію «за статті та виступи» – указ Зеленського

Віталій Портников понад 30 років є оглядачем Радіо Свобода

Оглядач Радіо Свобода Віталій Портников є в переліку лауреатів Шевченківської премії – про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського від 28 липня.

За документом, премію 2023 року присуджують:

  • поетесі Катерині Калитко – за книгу поезій «Орден мовчальниць»
  • гурту «Хорея Козацька» (Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук) – за «Пісні Української революції»
  • літературознавцю Михайлу Назаренку – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792 – 1883» у двох частинах
  • журналісту Віталію Портникову – за публіцистичні статті та виступи останніх років
  • режисерці Ірині Цілик – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин»

«Установити на 2023 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна», – йдеться в документі.

Віталій Портников понад 30 років є оглядачем Радіо Свобода. Крім того, він є автором книжок «Богородиця у синагозі», «Дзвони Майдану», «Тюрма для янголів».

Читайте також: Пристрасті навколо Шевченківської премії: так чому ж лауреатів уперше за 60 років не оголосили 9 березня

Лауреатів Шевченківської премії зазвичай офіційно оголошують 9 березня, в річницю Тараса Шевченка. Цьогорічне відхилення від традиції пояснив голова Комітету з Національної премії Юрій Макаров. За його словами, це відбулося через спонтанне рішення запровадити додаткову номінацію «За внесок у перемогу» та перенести оголошення переможців на 22 травня – день перепоховання Тараса Шевченка.

Втім, 22 травня оголошення теж не відбулося. Тоді Зеленський звільнив Макарова з посади голови Шевченківського комітету, призначивши натомість колишнього міністра культури Євгена Нищука. Той згодом повідомив, що оголошення цьогорічних лауреатів зрештою відбудеться без додаткової номінації.

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