ЗМІ: російський міністр Лавров завтра проведе переговори в Тегерані

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок, 23 жовтня, відвідає Тегеран для переговорів



«Ми підтверджуємо заплановані переговори Лаврова в Тегерані в понеділок», – заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова агентствам ТАСС і «РИА-Новости».



Раніше інформаційне агентство Ірану ІРНА повідомило, що міністри закордонних справ Ірану, Росії, Туреччини, Азербайджану та Вірменії проведуть 23 жовтня переговори в Тегерані.

Ці переговори відбудуться на тлі напруженості навколо Близького Сходу та невирішених суперечок між Вірменією та Азербайджаном.