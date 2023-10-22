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Новини | Міжнародні

ЗМІ: російський міністр Лавров завтра проведе переговори в Тегерані

У Тегерані відбудуться переговори міністрів закордонних справ Ірану, Росії, Туреччини, Азербайджану та Вірменії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок, 23 жовтня, відвідає Тегеран для переговорів

«Ми підтверджуємо заплановані переговори Лаврова в Тегерані в понеділок», – заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова агентствам ТАСС і «РИА-Новости».

Раніше інформаційне агентство Ірану ІРНА повідомило, що міністри закордонних справ Ірану, Росії, Туреччини, Азербайджану та Вірменії проведуть 23 жовтня переговори в Тегерані.

Ці переговори відбудуться на тлі напруженості навколо Близького Сходу та невирішених суперечок між Вірменією та Азербайджаном.

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