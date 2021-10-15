Росія має намір побудувати п’ять шкіл в Узбекистані для «зміцнення позицій російської мови»

Росія планує побудувати в Узбекистані п’ять шкіл у рамках ініціативи «зміцнення позицій російської мови», заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на сьомому Всесвітньому конгресі російських співвітчизників, які живуть за кордоном.

За його словами, Росія робить такі дії, щоб «зміцнювати позиції російської мови, російської культури, в цілому «русского мира». Він нагадав, що п’ять шкіл з повною програмою навчання за російською методологією побудують у Таджикистані, аналогічна програма готується для Узбекистану.

«І от останнім часом нове вірменське керівництво виявило інтерес до того, щоб таку ж програму зробити для Вірменії. Ми зацікавлені в тому, щоб це в принципі стало таким модельним проєктом для всіх наших союзників і стратегічних партнерів», – додав Лавров.

Угода між урядами Таджикистану та Росії про будівництво п’яти шкіл була підписана ще в квітні 2019 року, однак голова уряду Росії Михайло Мішустін підписав її лише у вересні 2021 року.

В Узбекистані російська мова не має офіційного статусу. Узбецька мова є державною разом із каракалпацькою. При цьому в Узбекистані налічується більше 900 шкіл, де навчання ведеться російською. Також є російськомовні кафедри у вишах і російськомовні дитячі садки.