Лавринович: дані про українців, які немовби купували австрійцю мандат, пов’язані з виборами

Український юрист Максим Лавринович заперечує інформацію в німецькомовних ЗМІ про свою можливу причетність до купівлі мандата депутату парламенту Австрії. За даними, які не доведені, українці принесли за мандат 10 мільйонів євро готівкою.

«В Австрії за тиждень вибори, ось і поливають брудом один одного. А щоб неправда звучала переконливіше, домішують туди відомі прізвища», – зауважив Максим Лавринович у коментарі Радіо Свобода.

Лавринович є керівним партнером юридичної фірми, сином ексміністра юстиції України.

На прес-конференції 16 вересня у Відні австрійський депутат Петер Пільц оприлюднив зміст судових документів, в яких звинувачують Австрійську партію свободи (АПС) у нібито продажу українським бізнесменам місця у парламенті для їхнього ставленика, Томаса Шелленбахера. У попередньому скликанні австрійського парламенту Шелленбахер був співголовою групи зв’язків з Україною.

За даними німецьких і австрійських ЗМІ, Петер Пільц передав їм свідчення в суді двох осіб, за якими, крім Лавриновича, до оборудки могли бути причетні також бізнесмен Ігор Коломойський та нинішній депутат Верховної Ради Ігор Палиця. Вони ці закиди наразі не коментували. Прямих доказів їхньої участі в змові немає.

Адвокати ексдепутата Томаса Шелленбахера та представники Австрійської партії свободи заперечують отримання грошей від українців.

Атикорупційна прокуратура Австрії у відповідь на запит DW повідомила, що раніше вже вивчала дані про змову для купівлі мандату. Однак провадження закрили, бо за діючим законодавством «дії, які лежали в основі провадження, не підпадають під кримінальну чи адміністративну відповідальність».