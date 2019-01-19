ДСНС попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про значну лавинну небезпеку в Карпатах 19 січня.

Мова йде про Івано-Франківську, Львівську та Закарпатську області (у цьому регіоні існує загроза зсувів снігу на дороги).

ДСНС додала, що близько четвертої години ранку 18 січня стався зсув снігу біля села Ділове Рахівського району Закарпаття, який перекрив рух транспорту на 152 кілометрі автодороги Мукачево-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.