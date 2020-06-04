Валенса: Україна потребує більшої підтримки Європи і світу

Україна потребує більшої підтримки Європи і світу, заявив колишній президент Польщі Лех Валенса в інтерв’ю Білоруській службі Радіо Свобода.

«Україна потребує більшої підтримки – Європи і світу. А в цій Європі нині стільки «балагану», що вона не в стані допомогти. Україна – це велика країна і якби вона отримала можливість розвиватися, коли б вона була вбудована в нашу систему, ми би всі на цьому заробили. Але цього немає, і всі ми від цього несемо втрати», – сказав Валенса.

За його словами, увесь світ тепер перебуває у пошуку. Суспільства хочуть змін «і вибирають політиків, які кажуть, що будуть щось міняти».

«Так до влади прийшли [президент США Дональд] Трамп та [лідер польської партії «Право і Справедливість» Ярослав] Качинський у моїй країні. Нині епоха, яку я називаю «епохою слова». Ми повинні домовитись, як це повинно виглядати. І зміни повинні робити суспільства, це поклоніння, крок за кроком», – заявив Валенса.

За його словами, треба навчитися правильно розуміти виклики нашого часу. І Україна, і Білорусь повинні бути в Європі.

«Через те, що Україна слабо розвивається, ми так само не отримуємо того, що могли б отримувати, бо вона не купує наших товарів. Ми маємо співпрацювати та бути сумлінними. Мусить мінятися наша ментальність», – додав колишній польський лідер.

Валенса був президентом Польщі в 1990-1995 роках. До цього він був лідером профспілки «Солідарність». У 1983 році він здобув Нобелівську премію миру.