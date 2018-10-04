Помер Нобелівський лауреат Ледерман, автор терміну «частинка бога»

Лауреат Нобелівської премії з фізики Леон Ледерман помер в США у віці 96 років. Інформацію про смерть науковця підтвердила його дружина.

Вчений народився у Нью-Йорку в родині емігрантів з України Моріса Ледермана і Мінни Розенберг.

У 1988 році він спільно з Мелвіном Шварцем і Джеком Стейнбергер отримав Нобелівську премію «за метод нейтринного променя й доказ двоїстої структури лептонів за допомогою відкриття мюонного нейтрино».

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Ледерман також відомий як автор терміну «частинка бога» стосовно бозона Гіґґза.