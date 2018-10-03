У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії

Лауреатами Нобелівської премії в галузі хімії оголошені американці Франсіс Арнольд і Джорж Сміт, а також вчений із Британії Ґреґорі Вінтер.

Дослідниця Арнольд отримає половину премії за вивчення еволюції ферментів, у той час як Сміт і Вінтер спільно отримають іншу половину нагороди за фагове відображення пептидів й антитіл.

Відкриття вчених у Нобелівському комітеті назвали «революцією за допомогою еволюції».

Френсіс Арнольд провела першу спрямовану еволюцію ферментів, які є білками, що каталізують хімічні реакції. Ферменти, що виробляються за допомогою спрямованої еволюції, використовуються для виробництва всього – від біопалива до фармацевтичних препаратів.

Джордж Сміт розробив метод, відомий як фаговий дисплей, де бактеріофаг (вірус, який заражає бактерії), може бути використаний для розвитку нових білків.

Сер Ґреґорі Вінтер використовував фаговий дисплей для виробництва нових фармацевтичних препаратів. Сьогодні методом фагового дисплея виробляються антитіла, які можуть нейтралізувати токсини, протидіяти аутоімунним захворюванням і вилікувати рак із метастазами.

У 2017 році Нобелівську премію з хімії присудили за розвиток кріоелектронної мікроскопії.

1 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини 2018 року. Ними стали двоє вчених зі США і Японії Джемс Еліссон і Тасуку Хондзьо – за відкриття в сфері боротьби з раком.

2 жовтня стали відомі лауреати премії з фізики, її отримають троє вчених «за проривні винаходи у сфері лазерної фізики».

Лауреата Нобелівської премії миру 5 жовтня оголосить Норвезький Нобелівський комітет.

8 жовтня Шведський центральний банк має оголосити переможця премії з економіки.

Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, повідомила, що цього року не обиратиме переможця через скандал, що спалахнув в установі, найбільший після заснування понад 100 років тому.

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Нобелівську премію з хімії 2017 року отримала група вчених за розробку кріоелектронної мікроскопії.

Церемонія вручення нагород відбудеться у грудні в Стокгольмі й Осло.

Сума Нобелівської премії становить 9 мільйонів шведських крон, це приблизно 1,1 мільйона доларів.