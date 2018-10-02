Нобелівський комітет присудив премію з фізики за дослідження лазерів

Нобелівську премію з фізики в 2018 році отримають троє вчених «за проривні винаходи у сфері лазерної фізики».

Нобелівський комітет Каролінського інституту 2 жовтня оголосив лауреатів премії. Ними стали вчені зі США, Франції й Канади Артур Ашкін, Жерар Мур і Донна Стрикланд.

Ашкін нагороджений за винахід оптичного пінцета. Цей інструмент дозволяє маніпулювати мікроскопічними частинками за допомогою лазерного світла.

Муру і Стрикланд відзначені за їхній метод генерації високоінтенсивних ультракоротких оптичних імпульсів.

Стрикланд стала третьою жінкою-лауреатом Нобелівської премії з фізики за всю історію її вручення. У 1903 році нагороду отримала Марія Склодовська-Кюрі за дослідження радіації, а в 1963 році Марія Гепперт-Майєр за відкриття, що стосуються структури оболонки ядра.

1 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини 2018 року. Ними стали двоє вчених зі США і Японії Джемс Еліссон і Тасуку Хондзьо – за відкриття в сфері боротьби з раком.

3 жовтня у Стокгольмі стане відомий лауреат премії з хімії, а лауреата Нобелівської премії миру 5 жовтня оголосить Норвезький Нобелівський комітет.

8 жовтня Шведський центральний банк має оголосити переможця премії з економіки.

Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, повідомила, що цього року не обиратиме переможця через скандал, що спалахнув в установі, найбільший після заснування понад 100 років тому.

Минулого року Нобелівський комітет Королівської шведської академії наук присудив премію в галузі фізики дослідникам гравітації Райнеру Вайсу, Беррі Берішу і Кіпу Торну.

Церемонія вручення нагород відбудеться у грудні в Стокгольмі й Осло.

Сума Нобелівської премії становить 9 мільйонів шведських крон, це приблизно 1,1 мільйона доларів.