У Стокгольмі оголосять лауреата Нобелівської премії з хімії

Нобелівський комітет Каролінського інституту 3 жовтня оголосить лауреата Нобелівської премії у сфері хімії 2018 року.

1 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини 2018 року. Ними стали двоє вчених зі США і Японії Джемс Еліссон і Тасуку Хондзьо – за відкриття в сфері боротьби з раком.

2 жовтня стали відомі лауреати премії з фізики, її отримають троє вчених «за проривні винаходи у сфері лазерної фізики».

Лауреата Нобелівської премії миру 5 жовтня оголосить Норвезький Нобелівський комітет.

8 жовтня Шведський центральний банк має оголосити переможця премії з економіки.

Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, повідомила, що цього року не обиратиме переможця через скандал, що спалахнув в установі, найбільший після заснування понад 100 років тому.

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Нобелівську премію з хімії 2017 року отримала група вчених за розробку кріоелектронної мікроскопії.

Церемонія вручення нагород відбудеться у грудні в Стокгольмі й Осло.

Сума Нобелівської премії становить 9 мільйонів шведських крон, це приблизно 1,1 мільйона доларів.