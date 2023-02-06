Генпрокуратура РФ вимагає визнати терористичним легіон «Свобода Росії»

Генеральна прокуратура Російської Федерації вимагає визнати терористичним легіон «Свобода Росії» – підрозділ у лавах Збройних сил України, що складається з російських добровольців. Про це 6 лютого повідомив телеграм-канал відомства.

Позовну заяву внесено на розгляд Верховного суду. Генпрокуратура вважає, що «легіон створений в Україні з метою підриву основ конституційного ладу РФ, повалення влади в країні, у тому числі шляхом вчинення терористичних актів, що загрожує безпеці суспільства і держави».

Представники легіону «Свобода Росії» заявляють, що своєю метою вважають визволення окупованих Росією регіонів України, а також боротьбу з президентом Володимиром Путіним, який, як сказано в маніфесті легіону, «знищив не лише російську економіку, а й можливість росіян розвиватися та мати право на щасливе майбутнє».

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У самій Росії кримінально переслідують людей, які нібито намагалися виїхати воювати на боці України. Зокрема, пʼять років колонії суворого режиму отримав 23-річний житель Саратовської області Кирило Бєлоусов. За версією слідства, Бєлоусов, який працював продавцем у магазині «Магніт», вирішив поїхати в Україну, щоб взяти участь у бойових діях проти Збройних сил РФ у складі легіону «Свобода Росії».

20 грудня президент РФ Володимир Путін закликав співробітників органів безпеки «жорстко припиняти» дії закордонних спецслужб та «оперативно виявляти зрадників, шпигунів та диверсантів». Він заявив, що у цьому напрямку потрібна «максимальна зібраність, концентрація сил» від органів контррозвідки, зокрема військової.