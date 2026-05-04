У Лейпцигу невідомий в’їхав на автомобілі у натовп, двоє людей загинули

У Німеччині в центрі Лейпцига автомобіль в’їхав у групу людей, повідомляє Bild. У результаті загинули двоє людей, пише Berliner Zeitung.

Ще двоє мають тяжкі поранення, заявив начальник пожежної охорони Лейпцига Аксель Шу, його цитує Deutsche Welle. Він також повідомив, що постраждали 20 людей.

«Автомобіль і водій були затримані невдовзі після пригоди і більше не становлять небезпеки. Екстрені служби оголосили про масову подію з великою кількістю жертв, на місці події перебуває поліція у великій кількості», – заявив представник правоохоронців.

Під час арешту у водія зауважили ознаки психічної нестабільності. Про мотиви його вчинку нічого не повідомляється.