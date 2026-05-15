Представниця України Leléka пройшла до фіналу «Євробачення»

Представниця України Вікторія Лелека (Leléka) пройшла до фіналу пісенного конкурсу «Євробачення» – підсумки другого півфіналу оголосили вночі проти 15 травня.

За участь у фіналі змагалися 15 країн. Крім України, відбір пройшли Албанія, Австралія, Болгарія, Данія, Мальта, Кіпр, Норвегія, Чехія та Румунія. Не пройшли Латвія, Азербайджан, Вірменія, Люксембург та Швейцарія.

Перший півфінал відбувся 12 травня, за його підсумками участь у фіналі братимуть Бельгія, Хорватія, Фінляндія, Греція, Ізраїль, Литва, Молдова, Польща, Сербія та Швеція.

Учасників фіналу на обох етапах обирають за результатами оцінок журі та голосування аудиторії з інших країн-учасниць півфіналу, а також двох із країн-засновниць (Франція, Італія, Велика Британія та Німеччина).

Фінал конкурсу відбудеться 16 травня у Відні. Leléka бере участь із піснею Ridnym.