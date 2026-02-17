Росія: у Ленінградській області стався вибух у військовій комендатурі, є загиблі

У будівлі військової комендатури у місті Сертолово у Всеволожському районі Ленінградської області Росії 17 лютого стався вибух, повідомили місцеві телеграм-канали.

За даними каналу Mash, вибух стався на третьому поверсі близько 14:20. Частково обвалилися другий і третій поверхи, а також перекриття на горищі, повідомляють очевидці.

Повідомляється про трьох загиблих. Під завалами можуть залишатися ще кілька людей. Що спричинило вибух, наразі невідомо.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що доручив силовим відомствам надати допомогу військовим у розборі завалів та порятунку постраждалих. За його словами, причини інциденту встановлюються.