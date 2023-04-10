Данія до літа готується передати Україні близько 100 танків Leopard 1 і системи CAESAR

Данія готується передати Україні близько 100 танків Leopard 1, постачання розпочнеться до літа, повідомив в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен під час брифінгу в Одесі.

«Ми почнемо постачання танків Leopard до України до літа. І сподіваюся, заглядаючи на півроку вперед, що можна буде передати близько 100 танків Leopard 1. Це стало б значною допомогою для української армії у боротьбі за свободу. Ми також можемо обговорювати передачу танків Leopard 2», – заявив в.о. міністра під час брифінгу в Одесі.

Він додав, що Данія має не так багато Leopard 2, але розглядає інші можливі шляхи передачі.

Поульсен також висловив сподівання, що наступного місяця Україна може отримати від Данії артилерійські системи CAESAR, на яких зараз навчаються українські військові на данських полігонах.

У лютому стало відомо, що Данія, Німеччина та Нідерланди нададуть кошти для відновлення щонайменше 100 старих танків Leopard 1, щоб передати їх Україні. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, до літа надійде від 20 до 25 танків, близько 80 – до кінця року і ще 100 – у 2024 році.

У спільній заяві щодо планів Данії, Німеччини та Нідерландів у лютому йшлося, що Україна отримає щонайменше 100 танків Leopard 1 A5 найближчими місяцями, а також навчання, матеріально-технічну підтримку, запчастини та комплект боєприпасів.