Лещенко прокоментував виступ своєї дружини DJ Nastia у Москві

Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко в ефірі «4 каналу» заявив, що виступ його дружини Анастасії Топольської в столиці Росії Москві слугував «підтримці людей, які є прямими жертвами режиму» президента Росії Володимира Путіна.

«Що стосується конкретно заходів, які відбувалися в Росії, то насправді вона в країні, яка утискає цю культуру і представників цієї культури… Тому що в Росії цей захід, який відбувався, він відбувався в тому числі за участі широкого залучення представників ЛГБТ-спільноти – меншості, яка потерпає від Путіна, від Кадирова», – сказав Лещенко.

Він зазначив, що «є можливість для певних інформаційних кілерів, які виконують замовлення олігархів», з якими він «воює».

9 травня Анастасія Топольська, яка виступає під псевдонімом DJ Nastia, оприлюднила в інстаграмі допис із геолокацією в московському клубі Mutabor.

Під своїм альтернативним іменем SHEIS дружина члена наглядової ради «Укрзалізниці» зіграла для російської ЛГБТ-спільноти на вечірці HOROVOD».

Головним правилом заходу була названа заборона будь-яких проявів нетолерантності – «жодних забобонів, расизму, гомофобії, трансфобії, сексизму, фетшеймінгу та будь-якої іншої агресії».