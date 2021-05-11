«Пробралася в самісіньке серце агресора» – ЗМІ і соцмережі про виступ у Москві діджейки Насті, дружини Сергія Лещенка

«Пробралася в самісіньке серце агресора! Сергій Лещенко опинився в центрі скандалу через виступ дружини в Москві»; «Анастасія Топольська та «секс-позитив» вечірки у Москві під час COVID-пандемії», «DJ NASTIA в нашийнику та масці виступила у Москві на підтримку ЛГБТ» – це лише деякі з тих заголовків, якими ось уже кілька днів поспіль рясніє український сегмент інтернету. І йдеться не лише про пости у фейсбуці чи телеграмі, а й про більш розлогі статті в українських виданнях, у яких намагаються зрозуміти причини і можливі наслідки виступу діджейки Насті у столиці Росії Москві 8 травня.

У публікаціях лунає багато запитань, як до самої діджейки, так і до її чоловіка, члена наглядової ради «Укрзалізниці» і депутата VIII скликання Сергія Лещенка, однак відповідей на них згадані особи не дають, а тих, хто ці запитання висловлює, банять. Що ж так обурило українську інтернет-спільноту?

Що це за виступ?

«Подія присвячена свободі, відкритості, взаємоповазі та секс-позитивності. Назва і концепція заходу – невипадкові; у багатьох культурах хоровод символізує єднання і вважається обрядом зближення людей. Це будуть насичені 33 години з танцями, перфомансами, інсталяціями та діджитал-артом», – цитує організаторів вечірки Horovod видання «НВ».

Головним правилом заходу було названо заборону будь-яких проявів нетолерантності – «жодних забобонів, расизму, гомофобії, трансфобії, сексизму, фетшеймінгу та будь-якої іншої агресії».

Видання «Українська правда», якому Сергій Лещенко присвятив багато років своєї журналістської діяльності, написало , що діджейка Анастасія Топольська або DJ Nastia «виступила у московському клубі Mutabor в екстравагантному образі. Під своїм альтернативним іменем SHEIS дружина члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка зіграла для російської ЛГБТ-спільноти на вечірці HOROVOD».

«Настя виклала відео і фото з московського заходу, чим викликала критику у соцмережах і наробила галасу в ЗМІ», – пишуть колеги колишнього журналіста, звертаючи увагу на те, що «виступ Насті у Москві був спрямований на ЛГБТ-аудиторію, адже відбувся у рамках колаборації двох ЛГБТ-співтовариств: українського Veselka та російського Popoff Kitchen», а також, що «клуб, в якому грала Настя, створений московськими дисидентами, які свого часу робили андеграундний клуб Arma-17 та фестиваль електронної музики Outline, який неодноразово зривав ОМОН».

Видання «Букви» звертає увагу на те, що перед цими гастролями діджейка Настя зробила щеплення проти коронавірусу і що це не перша її подорож до Росії.

«Топольська неодноразово їздила розважати публіку країни-агресора, – пишуть «Букви», додаючи, що у 2020 році гастрольна діяльність опинилися під загрозою для неї через пандемію. – Водночас діджейка знайшла вихід. На початку вакцинаційної кампанії в Україні Топольська отримала щеплення препаратом Covishield».

При цьому видання звертає увагу на «ще один цікавий момент»:

«Зокрема, прикордонна служба ФСБ РФ повідомила, що у зв’язку з поширення коронавірусу в’їзд на територію Росії заборонений, за винятком деяких категорій. В’їжджати можуть люди з луганською, донецькою пропискою, для відвідування кровних родичів, які є громадянами РФ, а також з метою лікування, – пишуть «Букви». – Підставами для в’їзду в РФ можуть бути потреби змінити екіпаж літака чи корабля, а також дозволи для дипломатів і спецдозволи для окремих осіб на рівні МЗС і ФСБ».

Реакції в соцмережах

Колишній колега Сергія Лещенка у парламенті VIII скликання Борислав Береза звертається до алегоричних образів, щоб пояснити своє ставлення до ситуації:

«Ось я прям уявляю, як Клавдія Шульженко, наспівуючи «Синий платочек», їде в 1943 році у Берлін виступати на якійсь вечірці, а Леонід Утьосов їде у Мюнхен і звідти надсилає фоточку, де він стоїть посеред нацистів і співає «У Чорного моря». І пояснюють вони це тим, що у них немає гастролей через війну, і заробіток упав, а жити ж якось треба. А Утьосов до цього ще й додає, що збирається виступати в Одесі, яка тимчасово окупована нацистами.

І ось, якщо таке відкладається у вашій голові, – пише Береза, – то тоді можна намагатися виправдати виступ Анастасії Топольської в нічному клубі в Москві або поїздки в анексований Крим дружини члена Наглядової ради державної компанії «Укрзалізниця» Сергія Лещенка. Поїхала підзаробити грошенят. На музичній секс-вечірці. Тільки в ситуації з Шульженко і Утьосовим подібне може привидітися в фантастичному мареві, а з дружиною Лещенка все реально так і сталося».

Борислав Береза каже, що не уявляє собі, щоб дружина якогось реального члена наглядової ради держкомпаній «Безек» або «Хеврат Хашмаль» поїхала б з Ізраїлю в Тегеран або Дамаск на виступ і сказала б, що так зробила, тому що в Ізраїлі, через ковід, останніх півтора року роботи немає, – це був би останній день роботи цієї людини в держсекторі.

«І я уявляю, яку обструкцію їм би влаштувало суспільство. А ось в Україні все можливо, якщо член Наглядової ради регулярно публічно вибілює і облизує владу, виправдовуючи всі її факапи».

Як пише ексдепутат Борислав Береза, «Лещенко […] блокує на фейсбуці і в інстаграмі всіх, хто ставить йому запитання про поїздку його дружини в Москву на заробітки і про те, як він до цього ставиться».

Однак, за його словами, Сергієві Лещенку «доведеться пояснити і розповісти, чому він підтримав поїздку своєї дружини в Москву на заробітки. А заодно доведеться визначитися і або відмовитися від московських грошей, або прощатися з займаною посадою».

Наратив «какая разніца»

Український актор і колишній ведучий ефіру Gala Radio Ярослав Чорненький (в раідіоефірі Славко Говорун) прокоментував для Радіо Свобода цей московський виступ діджейки Насті:

«Для мене це іспанський сором, це коли ти цього не робив, але соромно тобі. Хоча я не дивуюсь, адже вона не відчуває себе українкою, в сенсі, українства як такого в ній не було і нема. Це наратив «а какая разніца». І байдуже, що в нас війна, щодня «запорєбриківці» вбивають найкращих. Їй це не болить. То може батьківщиною помилилась, – каже Чорненький, додавши «щодо Лещенка, її чоловіка і колишнього депутата». – Не знаю, бо в кожній сім'ї свої стосунки, але очевидно вони одного менталітету. Бо якщо по ефірах телебачення він говорить одне, а вдома повний союз із манкуртом? Я б з такою розлучився, тому висновки робіть самі. Все це виказую з неймовірною мужністю без нецензурної лайки, бо якщо твоя батьківщина Україна, літературно про це говорити важко!» – наголошує в коментарі для Радіо Свобода український актор і радіоведучий.

На відсутність моралі звертає увагу й політолог Віктор Таран:

А користувач фейсбуку – переселенець із Алчевська Gennadii Strutynskyi – запитує:

«Сергію, як можна бути патріотом України і жити з дружиною, яка поїхала розважати окупантів у Москву? У вас подвійні стандарти? І ви ще представляєте нас, українців, у Наглядовій раді УЗ? Я переселенець із Алчевська, все кинув (бізнес, житло) і виїхав з Алчевська у вільну Україну. Я не поїхав до родичів у Москву, Карелію, а залишився в Україні. Знімаю квартири, шукаю роботу, намагаюся вижити, але не стаю на коліна перед росіянами. А ваша дружина їде в Москву заробляти».

Блогер Сергій Стерненко звертає увагу на деякі деталі:

Поки що ані від діджейки Насті, ані від її чоловіка ексдепутата Сергія Лещенка немає відповідей на запитання, які лунають в українському сегменті інтернету.

А на муралі із зображеннями українських діджеїв та артистів, який 2 місяці тому створили до Дня Діджея у Києві, на Воздвиженці, на Алеї Слави українських діджеїв є – серед інших діджеїв – й обличчя діджейки Насті.

До слова сказати, окрім Топольської, в андеграундному московському клубі Мутабор 8 травня також виступили й інші українські діджеї – Настя Муравйова, Дар'я Колосова, Стас Твіман та Руслан Мейс».

Іронічний висновок у цій історії робить користувачка фейсбуку Iryna Best: «.... у всьому винен, як завжди – Порошенко...»