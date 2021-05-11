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11 травня 2021, Київ 22:37
Суспільство

«Пробралася в самісіньке серце агресора» – ЗМІ і соцмережі про виступ у Москві діджейки Насті, дружини Сергія Лещенка

Головним правилом заходу було названо заборону будь-яких проявів нетолерантності – «жодних забобонів, расизму, гомофобії, трансфобії, сексизму, фетшеймінгу та будь-якої іншої агресії». Українська діджейка Настя у Москві 8 травня

«Пробралася в самісіньке серце агресора! Сергій Лещенко опинився в центрі скандалу через виступ дружини в Москві»; «Анастасія Топольська та «секс-позитив» вечірки у Москві під час COVID-пандемії», «DJ NASTIA в нашийнику та масці виступила у Москві на підтримку ЛГБТ» це лише деякі з тих заголовків, якими ось уже кілька днів поспіль рясніє український сегмент інтернету. І йдеться не лише про пости у фейсбуці чи телеграмі, а й про більш розлогі статті в українських виданнях, у яких намагаються зрозуміти причини і можливі наслідки виступу діджейки Насті у столиці Росії Москві 8 травня.

У публікаціях лунає багато запитань, як до самої діджейки, так і до її чоловіка, члена наглядової ради «Укрзалізниці» і депутата VIII скликання Сергія Лещенка, однак відповідей на них згадані особи не дають, а тих, хто ці запитання висловлює, банять. Що ж так обурило українську інтернет-спільноту?

Що це за виступ?

«Подія присвячена свободі, відкритості, взаємоповазі та секс-позитивності. Назва і концепція заходу – невипадкові; у багатьох культурах хоровод символізує єднання і вважається обрядом зближення людей. Це будуть насичені 33 години з танцями, перфомансами, інсталяціями та діджитал-артом», – цитує організаторів вечірки Horovod видання «НВ».

Головним правилом заходу було названо заборону будь-яких проявів нетолерантності – «жодних забобонів, расизму, гомофобії, трансфобії, сексизму, фетшеймінгу та будь-якої іншої агресії».

Видання «Українська правда», якому Сергій Лещенко присвятив багато років своєї журналістської діяльності, написало , що діджейка Анастасія Топольська або DJ Nastia «виступила у московському клубі Mutabor в екстравагантному образі. Під своїм альтернативним іменем SHEIS дружина члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка зіграла для російської ЛГБТ-спільноти на вечірці HOROVOD».

«Настя виклала відео і фото з московського заходу, чим викликала критику у соцмережах і наробила галасу в ЗМІ», – пишуть колеги колишнього журналіста, звертаючи увагу на те, що «виступ Насті у Москві був спрямований на ЛГБТ-аудиторію, адже відбувся у рамках колаборації двох ЛГБТ-співтовариств: українського Veselka та російського Popoff Kitchen», а також, що «клуб, в якому грала Настя, створений московськими дисидентами, які свого часу робили андеграундний клуб Arma-17 та фестиваль електронної музики Outline, який неодноразово зривав ОМОН».

Видання «Букви» звертає увагу на те, що перед цими гастролями діджейка Настя зробила щеплення проти коронавірусу і що це не перша її подорож до Росії.

«Топольська неодноразово їздила розважати публіку країни-агресора, – пишуть «Букви», додаючи, що у 2020 році гастрольна діяльність опинилися під загрозою для неї через пандемію. – Водночас діджейка знайшла вихід. На початку вакцинаційної кампанії в Україні Топольська отримала щеплення препаратом Covishield».

При цьому видання звертає увагу на «ще один цікавий момент»:

«Зокрема, прикордонна служба ФСБ РФ повідомила, що у зв’язку з поширення коронавірусу в’їзд на територію Росії заборонений, за винятком деяких категорій. В’їжджати можуть люди з луганською, донецькою пропискою, для відвідування кровних родичів, які є громадянами РФ, а також з метою лікування, – пишуть «Букви». – Підставами для в’їзду в РФ можуть бути потреби змінити екіпаж літака чи корабля, а також дозволи для дипломатів і спецдозволи для окремих осіб на рівні МЗС і ФСБ».

Реакції в соцмережах

Колишній колега Сергія Лещенка у парламенті VIII скликання Борислав Береза звертається до алегоричних образів, щоб пояснити своє ставлення до ситуації:

«Ось я прям уявляю, як Клавдія Шульженко, наспівуючи «Синий платочек», їде в 1943 році у Берлін виступати на якійсь вечірці, а Леонід Утьосов їде у Мюнхен і звідти надсилає фоточку, де він стоїть посеред нацистів і співає «У Чорного моря». І пояснюють вони це тим, що у них немає гастролей через війну, і заробіток упав, а жити ж якось треба. А Утьосов до цього ще й додає, що збирається виступати в Одесі, яка тимчасово окупована нацистами.

І ось, якщо таке відкладається у вашій голові, – пише Береза, – то тоді можна намагатися виправдати виступ Анастасії Топольської в нічному клубі в Москві або поїздки в анексований Крим дружини члена Наглядової ради державної компанії «Укрзалізниця» Сергія Лещенка. Поїхала підзаробити грошенят. На музичній секс-вечірці. Тільки в ситуації з Шульженко і Утьосовим подібне може привидітися в фантастичному мареві, а з дружиною Лещенка все реально так і сталося».

Борислав Береза каже, що не уявляє собі, щоб дружина якогось реального члена наглядової ради держкомпаній «Безек» або «Хеврат Хашмаль» поїхала б з Ізраїлю в Тегеран або Дамаск на виступ і сказала б, що так зробила, тому що в Ізраїлі, через ковід, останніх півтора року роботи немає, – це був би останній день роботи цієї людини в держсекторі.

«І я уявляю, яку обструкцію їм би влаштувало суспільство. А ось в Україні все можливо, якщо член Наглядової ради регулярно публічно вибілює і облизує владу, виправдовуючи всі її факапи».

Як пише ексдепутат Борислав Береза, «Лещенко […] блокує на фейсбуці і в інстаграмі всіх, хто ставить йому запитання про поїздку його дружини в Москву на заробітки і про те, як він до цього ставиться».

Однак, за його словами, Сергієві Лещенку «доведеться пояснити і розповісти, чому він підтримав поїздку своєї дружини в Москву на заробітки. А заодно доведеться визначитися і або відмовитися від московських грошей, або прощатися з займаною посадою».

Наратив «какая разніца»

Український актор і колишній ведучий ефіру Gala Radio Ярослав Чорненький (в раідіоефірі Славко Говорун) прокоментував для Радіо Свобода цей московський виступ діджейки Насті:

«Для мене це іспанський сором, це коли ти цього не робив, але соромно тобі. Хоча я не дивуюсь, адже вона не відчуває себе українкою, в сенсі, українства як такого в ній не було і нема. Це наратив «а какая разніца». І байдуже, що в нас війна, щодня «запорєбриківці» вбивають найкращих. Їй це не болить. То може батьківщиною помилилась, – каже Чорненький, додавши «щодо Лещенка, її чоловіка і колишнього депутата». – Не знаю, бо в кожній сім'ї свої стосунки, але очевидно вони одного менталітету. Бо якщо по ефірах телебачення він говорить одне, а вдома повний союз із манкуртом? Я б з такою розлучився, тому висновки робіть самі. Все це виказую з неймовірною мужністю без нецензурної лайки, бо якщо твоя батьківщина Україна, літературно про це говорити важко!» – наголошує в коментарі для Радіо Свобода український актор і радіоведучий.

На відсутність моралі звертає увагу й політолог Віктор Таран:

А користувач фейсбуку – переселенець із Алчевська Gennadii Strutynskyi – запитує:

«Сергію, як можна бути патріотом України і жити з дружиною, яка поїхала розважати окупантів у Москву? У вас подвійні стандарти? І ви ще представляєте нас, українців, у Наглядовій раді УЗ? Я переселенець із Алчевська, все кинув (бізнес, житло) і виїхав з Алчевська у вільну Україну. Я не поїхав до родичів у Москву, Карелію, а залишився в Україні. Знімаю квартири, шукаю роботу, намагаюся вижити, але не стаю на коліна перед росіянами. А ваша дружина їде в Москву заробляти».

Блогер Сергій Стерненко звертає увагу на деякі деталі:

Поки що ані від діджейки Насті, ані від її чоловіка ексдепутата Сергія Лещенка немає відповідей на запитання, які лунають в українському сегменті інтернету.

А на муралі із зображеннями українських діджеїв та артистів, який 2 місяці тому створили до Дня Діджея у Києві, на Воздвиженці, на Алеї Слави українських діджеїв є – серед інших діджеїв – й обличчя діджейки Насті.

До слова сказати, окрім Топольської, в андеграундному московському клубі Мутабор 8 травня також виступили й інші українські діджеї – Настя Муравйова, Дар'я Колосова, Стас Твіман та Руслан Мейс».

Іронічний висновок у цій історії робить користувачка фейсбуку Iryna Best: «.... у всьому винен, як завжди – Порошенко...»

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    Людмила Ваннек

    Людмила Ваннек На радіо Свобода від 1993 року, в українській редакції – від 1995 року. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, працювала на сцені українських та німецьких театрів та на телебаченні. Переможниця міжнародного конкурсу поп-музики в Сараєво. Редакторка і ведуча програм «Світ у новинах», «Міжнародний щоденник», «Виклик», «Свобода сьогодні». Авторка і ведуча програми «Свобода за тиждень», яка виходила кілька років на «Радіо НВ». Авторка програми «Подкаст Свобода за тиждень із Людмилою Ваннек», яка виходить щосуботи. Цікавлюся соціальними темами та мистецтвом. Багато перекладаю з білоруської, англійської, німецької, сербської та болгарської.

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