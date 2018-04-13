Суд надав НАБУ доступ до декларацій Лещенка у справі про купівлю квартири

Солом’янський районний суд Києва 6 квітня надав детективам Національного антикорупційного бюро доступ до декларацій про доходи народного депутата Сергія Лещенка у провадженні, відкритого 22 лютого за статтею про незаконне збагачення. Рішення оприлюднене 12 квітня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Ім’я народного депутата в документі не вказане, однак зазначені в ньому дані про доходи й видатки збігаються з тими, що задекларував Лещенко.

Згідно з ухвалою суду, детективи на місяць отримали доступ до декларацій про доходи за 2015 та 2016 рік із розкриттям конфіденційної інформації.

У суді зазначають, що, за даними детективів, 31 серпня 2016 року народний депутат купив квартиру за 7 550 000 гривень, «законність підстав набуття яких не підтверджується доказами».

«У даному кримінальному провадженні встановленню підлягає розмір заощаджень ОСОБА_3 (Лещенка – ред.) для їх подальшого співставлення до його доходами для перевірки можливості здійснити покупку квартири за 7 500 000 гривень», – йдеться в тексті рішення.

Сам Лещенко наразі не коментував рішення суду.

У вересні 2016 року стало відомо, що Сергій Лещенко придбав квартиру у новобудові в історичному центрі Києва площею 192 квадратні метри за 7,5 мільйонів гривень (понад 300 тисяч доларів). Лещенко пояснив, що частина суми, витраченої на придбання квартири, – це його заощадження як колишнього співвласника «Української правди», решта – позика. Депутат розповів, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило вимог антикорупційного законодавства України.

У грудні 2016 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про перевищення максимального розміру подарунка, отриманого Лещенком як народним депутатом. Йдеться про «знижку», яку він нібито отримав у процесі придбання квартири в центрі Києва. Водночас адвокат Лещенка Дмитро Гненний стверджує, що ніякої знижки Лещенко не отримував, і суд має закрити провадження в справі у зв’язку з відсутністю в діях Лещенка правопорушення

Печерський районний суд Києва 15 лютого 2017 року закрив адміністративне провадження щодо депутата Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергія Лещенка «за відсутністю складу адміністративного правопорушення». Генеральна прокуратура України в лютому заявила, що оскаржить рішення суду.

Сергій Лещенко, який написав низку матеріалів про корупцію у найвищих ешелонах влади для видання «Українська правда», у 2014 році був обраний народним депутатом за партійними списками «Блоку Петра Порошенка».