Слідом за Найємом і Заліщук про бажання вийти з фракції «БПП» заявив Лещенко

Народний депутат Сергій Лещенко написав заяву на ім’я голови депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артура Герасимова про вихід зі складу цієї фракції. Відповідний документ депутат оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Прошу виключити мене зі складу фракції партії «Блок Петра Порошенка», – написав Лещенко.

Раніше заяви такого ж змісту на ім’я голови депутатської фракції партії «БПП» написали інші два депутати Мустафа Найєм і Світлана Заліщук.

Відповідно до закону «Про статус народного депутата», народний депутат має право вільно вийти зі складу депутатської фракції (групи).

Згідно з Конституцією, невходження обраного від партії депутата Верховної Ради до складу депутатської фракції цієї партії або вихід з такої фракції є підставою для дострокового припинення його депутатських повноважень. Водночас закон «Про статус народного депутата» не передбачає можливості дострокового припинення повноважень депутата через його вихід із фракції тієї партії, від якої він був обраний.

Найєм, Заліщук і Лещенко були обрані народними депутатами за багатомандатним округом на парламентських виборах у 2014 році.