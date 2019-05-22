Лещенко, Найєм та ще двоє депутатів Ради вийшли з фракції БПП

Перший віце-спікер Ірина Геращенко оголосила 22 травня про вихід із фракції «Блоку Петра Порошенка» чотирьох народних депутатів. Про це вона заявила на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня.

«Згідно з поданими заявами та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма зі складу депутатської фракції «Блок Петра Порошенка», – сказала Геращенко.

Сергій Лещенко, Мустафа Найєм та Світлана Заліщук наприкінці лютого 2019 року написали заяви на ім’я голови депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артура Герасимова про вихід зі складу цієї фракції.

Відповідно до закону «Про статус народного депутата», народний депутат має право вільно вийти зі складу депутатської фракції (групи).

Згідно з Конституцією, невходження обраного від партії депутата Верховної Ради до складу депутатської фракції цієї партії або вихід з такої фракції є підставою для дострокового припинення його депутатських повноважень. Водночас закон «Про статус народного депутата» не передбачає можливості дострокового припинення повноважень депутата через його вихід із фракції тієї партії, від якої він був обраний.

Найєм, Заліщук і Лещенко були обрані народними депутатами за багатомандатним округом на парламентських виборах у 2014 році.