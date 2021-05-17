Західні дипломати очікують від України реформ і безпеки для ЛГБТ-спільноти

Посольства низки країн Заходу, міжнародні місії і представництва в Україні оприлюднили спільну заяву щодо Міжнародного дня боротьби з гомофобією 17 травня, в якій вказали на випадки дискримінації представників ЛГБТ-спільноти в Україні.

«Україна досягла помітного прогресу у визнанні та захисті прав людини, але ця робота залишається незакінченою. Нас турбують постійні повідомлення від правозахисників про випадки нетерпимості, дискримінації та напади на ЛГБТІ-активістів та відсутність відповідальності за ці злочини. Світова пандемія COVID19 спостерігає за зростанням випадків нетерпимості та порушення прав людини, а ЛГБТ-індивідуми є одними з найбільш вразливих жертв дискримінації та насильства», – йдеться у спільній заяві, поширеній у фейсбуці посольством Канади в Україні.

У документі наголошується на необхідності подальших реформ у правоохороній та судовій системі.

«Ми вітаємо нещодавнє затвердження нової редакції Національної стратегії у сфері прав людини, однак ми продовжуємо закликати Україну повністю реалізувати цю стратегію та план дій, у тому числі шляхом вжиття додаткових кроків для комплексних антидискримінаційних заходів для ЛГБТІК. Ми також уважно стежимо за прогресом змін до Кримінального кодексу України щодо розширення визначення злочину ненависті до включення злочинів у ґендерну ідентичність та сексуальну орієнтацію», – вказано в документі.

У заяві наголошують, що в найближчі місяці ЛГБТ-організації по Україні планують численні заходи, і «міжнародна спільнота і надалі підтримуватиме ці ініціативи».

«Ми закликаємо правоохоронні органи та всіх українців забезпечити проведення цих заходів мирним шляхом. В сьогоднішній демократичній Україні немає місця насильству, дискримінації та нерівності», – наголошують дипломати.

Серед підписантів заяви вказані посольства Австрії, Австралії, Бельгії, Канади, Кіпру, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Литви, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Словенії, Іспанії, Швеція, Швейцарія, Великобританії та США, а також місія Канади в Україні, Представництво Європейського союзу та Консультативна місія ЄС.

17 травня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією.