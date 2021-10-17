У рамках «Великого будівництва» планується переоснащення 48 лікарень – Ляшко

Міністерство охорони здоров’я планує оновлення інфраструктури лікарень, заявив голова відомства Віктор Ляшко. Про це він розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Таким чином він відповів на питання про те, що не весь медичний персонал опановує сучасну техніку.

«Ми запускаємо безпрецедентне оновлення інфраструктурне і матеріально-технічної бази наших лікарень. Тобто з’являється інноваційне обладнання. І якщо хтось не хоче змінюватися, щоб працювати на цьому інноваційному обладнанні, надавати більш ефективну медичну допомогу, то по факту він буде поступово програвати конкуренцію іншим лікарям», – сказав міністр.

За його словами, якщо раніше відбувалися точкові зміни, то наразі МОЗ планує «безпрецедентні» інвестиції в інфраструктуру.

«Сьогодні в рамках програми президента України «Велике будівництво» розпочинається реконструкція, будівництво, технічне переоснащення 48 лікарень, це з 48-ми лікарень одна обласна клінічна і одна обласна дитяча лікарня. Паралельно з цим ми зараз збираємо потребу по всьому великогабаритному обладнанню по всіх лікарнях, які є в Україні», – заявив він.

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Як зазначив Ляшко, кошти на оновлення матеріально-технічної бази в бюджеті є. Він висловив надію, що Верховна Рада підтримає законопроєкт №5600, який, на його думку, може забезпечити «додаткові надходження у бюджет».

Відповідно до медичної і реформи децентралізації, лікарні на місцях передаються в одну або декілька громад – заробітні плати, залежно від пакету медичних послуг, фінансуються із держбюджету, а утримання, комунальні послуги та інші поточні видатки закладу – за місцевою владою.