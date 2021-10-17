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У рамках «Великого будівництва» планується переоснащення 48 лікарень – Ляшко

Таким чином Віктор Ляшко відповів на питання про те, що не весь медичний персонал опановує сучасну техніку

Міністерство охорони здоров’я планує оновлення інфраструктури лікарень, заявив голова відомства Віктор Ляшко. Про це він розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Таким чином він відповів на питання про те, що не весь медичний персонал опановує сучасну техніку.

«Ми запускаємо безпрецедентне оновлення інфраструктурне і матеріально-технічної бази наших лікарень. Тобто з’являється інноваційне обладнання. І якщо хтось не хоче змінюватися, щоб працювати на цьому інноваційному обладнанні, надавати більш ефективну медичну допомогу, то по факту він буде поступово програвати конкуренцію іншим лікарям», – сказав міністр.

За його словами, якщо раніше відбувалися точкові зміни, то наразі МОЗ планує «безпрецедентні» інвестиції в інфраструктуру.

«Сьогодні в рамках програми президента України «Велике будівництво» розпочинається реконструкція, будівництво, технічне переоснащення 48 лікарень, це з 48-ми лікарень одна обласна клінічна і одна обласна дитяча лікарня. Паралельно з цим ми зараз збираємо потребу по всьому великогабаритному обладнанню по всіх лікарнях, які є в Україні», – заявив він.

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Як зазначив Ляшко, кошти на оновлення матеріально-технічної бази в бюджеті є. Він висловив надію, що Верховна Рада підтримає законопроєкт №5600, який, на його думку, може забезпечити «додаткові надходження у бюджет».

Відповідно до медичної і реформи децентралізації, лікарні на місцях передаються в одну або декілька громад – заробітні плати, залежно від пакету медичних послуг, фінансуються із держбюджету, а утримання, комунальні послуги та інші поточні видатки закладу – за місцевою владою.

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