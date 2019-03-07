«Манчестер Юнайтед» і «Порту» вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, перемігши своїх суперників у матчах 6 березня.

Англійці вибороли перемогу у «ПСЖ» із рахунком 3:1. Вирішальний м’яч, завдяки якому різниця м’ячів за підсумками двох матчів виявилася на користь англійського клубу, був забитий із пенальті в компенсований час. Арбітр Дамір Скоміна призначив його через гру рукою у штрафному «ПСЖ», подивившись відеоповтор.

«Порту» обійшов італійську «Рому» з рахунком 3: 1. Португальці забили на 26 і 52 хвилинах. Вирішальний пенальті на 117 хвилині забив Алекс Теллес.

Єдиний м’яч у ворота «Порту» забив Даніеле де Россі на 37 хвилині.

Напередодні повідомлялося, що в 1/4 Ліги чемпіонів пройшли англійський «Тоттенхем» і амстердамський «Аякс».