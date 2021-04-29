У Лізі Європи відбудуться перші півфінальні матчі

У футбольній Лізі Європи 29 квітня будуть зіграні перші півфінальні поєдинки. О 22:00 в Англії поміряються силами «Манчестер Юнайтед» та італійська «Рома», а в Іспанії зіграють «Вільярреал» та англійський «Арсенал».

Раніше цього тижня перші півфінали були зіграні в головному клубному турнірі Європи. Спочатку в Лізі чемпіонів миром розійшлися мадридський «Реал» і лондонський «Челсі» (1:1), а в середу «Манчестер Сіті» з участю українця Олександра Зінченка здобув вольову перемогу над ПСЖ у Парижі – 2:1.