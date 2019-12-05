Ліга націй: збірна України потрапила до третього кошика посіву

Збірна України з футболу буде в третьому кошику посіву під час жеребкування Ліги націй, яке відбудеться 3 березня 2020 року в столиці Нідерландів Амстердамі. Відповідне рішення затвердив Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

З першого кошика Україні можуть дістатися Португалія, Нідерланди, Англія або Швейцарія. З другого – Бельгія, Франція, Іспанія або Італія. З четвертого – Хорватія, Польща, Німеччина або Ісландія.

Переможці чотирьох груп у дивізіоні А, де гратиме Україна, зустрінуться у фінальній стадії змагання (пів фіналі та фіналі). Матчі групового етапу відбудуться у вересні, жовтні та листопаді 2020 року.

За кілька місяців до цього, на чемпіонаті Європи з футболу, українці на груповому етапі зустрінуться з Нідерландами та Австрією. Ще один суперник визначиться 31 березня 2020 року після закінчення матчів плей-офф Ліги націй. Це може бути Румунія, Грузія, Білорусь, Північна Македонія або Косово.