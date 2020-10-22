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23 жовтня 2020, Київ 00:34
Новини | Спорт

«Ліга Європи»: «Зоря» програла «Лестеру» з рахунком 3:0

М’ячі за англійський клуб забили Джеймс Меддісон, Харві Барнс та Келечі Іхеаначо

Український клуб із Луганська «Зоря» поступився англійському «Лестеру» з рахунком 3:0. Таким чином завершився матч 22 жовтня на стадіоні «Кінг Пауер» в Лестері.

Зустріч відбулася в 1 турі групового етапу «Ліги Європи» 2020/2021 років. М’ячі за англійський клуб забили Джеймс Меддісон, Харві Барнс та Келечі Іхеаначо.

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Сьогодні ж паралельний матч завершився перемогою португальської «Браги» над афінським «АЕК» з рахунком 3:0.

Відтак «Зоря» – на третьому місці в групі. Наступний матч луганського клубу – з «Брагою» 29 жовтня – відбудеться на стадіоні «Славутич-Арена» в Запоріжжі.

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