У Дніпрі медики протестують проти реорганізації лікарні

У п’ятницю в Дніпрі медики пікетували будівлю обласної ради, протестуючи проти реорганізації і закриття 8-ї міської клінічної лікарні. Як передає кореспондент Радіо Свобода, в акції взяли участь лікарі та молодший медичний персонал. У руках вони тримали плакати з написами «Не дайте закрити лікарню!», «Захворів? Застрелься!», «Ні закриттю ЛОР-центру!».

За словами учасників акції протесту, колектив з 260 людей обурений планами реформування їхнього закладу шляхом приєднання до обласного онкологічного диспансеру з подальшим перенесенням онкоцентру до приміщення лікарні.

Як заявили учасники акції, їхніх медичний заклад – унікальний й спеціалізований, він надає цілодобову отоларингологічну та офтальмологічну медичну допомогу дорослим та дітям, а також щелепно-лицьову хірургічну допомогу дітям. Як зазначили медики, приміщення лікарні невелике і не помістить переселений онкоцентр. Окрім того, сусідство з пацієнтами з інфекціями дихальних шляхів, на лікуванні яких спеціалізується заклад, дуже небезпечне для пацієнтів з онкозахворюваннями.

«Під прикриттям «реорганізації» лікарню фактично закривають. На сайті облради з’явився проект рішення про «реорганізацію»: до нас приєднують онкоцентр. Але логіки в цьому немає, адже наша лікарня іншого профілю. Як мінімум, два заклади не помістяться в одному приміщенні. Ми дізнались про заплановане рішення за кілька днів до сесії. Ніякого публічного обговорення не було», – зауважив один з лікарів закладу.

Раніше на сайті облради був оприлюднений проект рішення, який передбачає реорганізацію низки комунальних закладів області, у тому числі КП «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №8».

Як зазначив голова обласної ради Гліб Пригунов, після вивчення питання профільними комісіями проект щодо лікарні №8 на сесію облради в п’ятницю вирішили не виносити.

«Є певні юридично-адміністративні перепони. І ми на сьогодні не знайшли можливість, як це можна реалізувати. Ми справді можемо констатувати, що мережа лікувальних закладів не є оптимальною і її треба змінювати», – сказав Гліб Пригунов.

Він також додав, що розглядається питання щодо передання лікарні №8 з обласної комунальної власності в міську.