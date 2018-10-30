МОЗ направить на лікування за кордон 21 українця

Найближчим часом 16 дорослих і п'ятеро дітей відправляться на лікування у закордонні клініки. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я.

«Це стало можливим завдяки рішенню Уряду, який дозволив використати залишки коштів, що утворилися на рахунках закордонних клінік. Зміни до постанови, ухвалені Кабміном, вступили в дію у суботу, 27 жовтня, а вже в понеділок, 29 жовтня, комісія МОЗ України прийняла рішення про направлення на лікування за кордон 21 людину», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, МОЗ повідомило про прийняте рішення родичів пацієнтів, які протягом тривалого часу пікетують Міністерство охорони здоров’я через нестачу державного фінансування для програми лікування за кордоном. У результаті досягнуто домовленості про припинення пікету.

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Загальна вартість лікування 21 пацієнта складає близько 65,5 млн грн. Загалом цього року на лікування за кордон уже направлено 198 пацієнтів на загальну суму близько 556,5 млн грн, зазначили у міністерстві.

За інформацією МОЗ, станом на 11 жовтня на рахунках зарубіжних клінік лишалось близько 70,2 млн гривень.

Через нестачу коштів для реалізації державної програми «Лікування за кордоном» у вересні біля Ради протестували кілька десятків активістів «Руху за трансплантологію», родичі тяжкохворих та онкохворі українці.