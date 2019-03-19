Рівненська письменниця-майстриня представила виставку креативних книг до дня народження Костенко

Тридцять унікальних за технікою виготовлення книг з 19 березня демонструє Рівненський літературний музей Уласа Самчука. Ідея створення книг належить рівнянці Олені Медвєдєвій, чимало їх реалізовані у співпраці з народними майстрами.

У центрі експозиції – книга з вишитих віршів письменниці Ліни Костенко, які найбільше цитують рівняни. Ці та інші поезії й пісні на слова видатної поетеси прозвучали поряд зі спогадами присутніх про моменти спілкування з Ліною Костенко під час її перебування на Рівненщині в різні роки.

Етнограф Алла Українець розповіла про незабутню експедицію науковців та журналістів спільно з Ліною Костенко до Чорнобильської зони відчуження, під час якої вдалося зафіксувати і врятувати багато артефактів.

Поряд – українське Чотириєвангеліє у різьблених дубенськими майстрами скринях, вишита збірка Франкових поезій та Шевченків Кобзар, десятки дитячих – різьблених, в’язаних, плетених та виготовлених іншими оригінальними способами книг, а також вишита семисантиметрова мініатюра з фрагментом «Лісової пісні». Усі вони – витвір Олени Медвєдєвої.

Майстриня повідомила Радіо Свобода, що нині вишиває повний текст драми-феєрії Лесі Українки.

Ліна Костенко – українська письменниця-шістдесятниця, лауреат Шевченківської премії, відома насамперед як поетеса. У 2010 році вона видала свій перший прозовий твір «Записки українського самашедшого». 19 березня вона святкує 89-й день народження.