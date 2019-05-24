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24 Травень 2019, Київ 20:21
Новини | Міжнародні

Вибух у французькому Ліоні: щонайменше 8 людей поранені

Президент Франції Емманюель Макрон вже заявив, що вибух в Ліоні – це теракт

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Щонайменше восьмеро людей поранені в результаті вибуху у центрі фрацузького Ліона. Як передає кореспондент Радіо Свобода з посиланням на дані влади, саморобний вибуховий пристрій вибухнув у годину пік на пішохідній вулиці близько 18-ї години за місцевим часом.

Повідомляється, що неподалік із місцем вибуху розташовані школи і коледжі – серед поранених є одна дитина.

Президент Франції Емманюель Макрон вже заявив, що напад у Ліоні – це не побутовий вибух, а теракт.

Зараз центр міста перекрили, дітей не випускають зі шкіл. На місці працює поліція.


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