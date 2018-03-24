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24 Березень 2018, Київ 14:22
Новини | Міжнародні

Франція: прокуратура заявляє про затримання ще однієї людини у справі про теракт

Поліція біля супермаркету, де були захоплені заручники, Треб, Франція, 23 березня 2018 року

Паризька прокуратура повідомляє про затримання 17-річного хлопця у справі про захоплення заручників у місті Треб на півдні країни.

За повідомленням, хлопця, ім’я якого не називають, затримали вночі за підозрою в причетності до діяльності терористичного угруповання. У прокуратурі додали, що затриманий є другом нападника, яких захопив заручників у Требі.

Напередодні вже повідомляли про затриману в цій справі жінку, також з оточення Редуана Лакдіма, який, за даними французьких слідчих здійснив напад.

24 березня влада Франції також повідомила, що поліцейський, який обміняв себе на заручника і був тяжко поранений, помер від ран.

У супермаркеті на півдні Франції невідомий захопив заручників (відео)
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У супермаркеті на півдні Франції невідомий захопив заручників (відео)

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Як повідомили в поліції, ще три людини загинули і 16 були поранені внаслідок стрілянини 23 березня під час захоплення заручників у супермаркеті містечка Треб, що за 100 кілометрів на південний схід від Тулузи.

Влада кваліфікує цей напад як теракт.

За даними поліції, 25-річного нападника, який упродовж чотирьох годин утримував заручників, застрелили правоохоронці, що штурмували супермаркет.

«Наша країна зазнала ісламістського теракту», – сказав президент Франції Франсуа Макрон у телезверненні після того, як екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за насильство.

Французькі ЗМІ з посиланням на сили безпеки повідомили, що нападника ідентифікували як громадянина Франції, уродженця Марокко Редуана Лакдіма. За повідомленнями, він якийсь час торгував наркотиками і притягувався за незначні злочини.

У прокуратурі заявили, що під час нападу на супермаркет чоловік вигукував «Аллаху акбар» і називав себе «солдатом «Ісламської держави».

У поліції повідомили, що на той час у супермаркеті було близько 50 людей.

Перед нападом на супермаркет підозрюваний напав на поліцейських у сусідньому місті Каркасон. Бруно Барточетті, регіональний представник поліції повідомив, що у Каркасоні підозрюваний застрелив людину.

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