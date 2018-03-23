Захоплення заручників у Франції: Макрон заявляє про 3 загиблих і 16 поранених

Підозрюваний у захопленні людей в заручники на півдні Франції вбив трьох громадян і поранив ще 16, повідомив президент країни Емманюель Макрон.

За його словами, нападник убив двох людей у супермаркеті у місті Треб. Перед цим підозрюваний викрав автомобіль у сусідньому місті Каркасон, тоді він застрелив ще одного чоловіка, вважає влада Франції.

Макрон повідомив, що слідчі намагаються встановити, як підозрюваний здобув зброю і коли він був радикалізований. Президент заявив, що чоловік був відомий поліції як дрібний торговець наркотиками.

Французькі правоохоронці повідомляли, що 23 березня підозрюваний шість разів вистрелив у поліцейських у сусідньому Каркасоні, внаслідок чого був поранений у плече один із правоохоронців. Його стан не вважають тяжким. Після цього, за даними поліції, підозрюваний пішов до супермаркету в Требі, де захопив заручників.

За повідомленнями ЗМІ, нападник заявляв, що належить до екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп заявив, що захоплення заручників у місті Треб на південному заході Франції, ймовірно, є терористичним актом.

Пізніше міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб повідомив, що поліція застрелила підозрюваного.