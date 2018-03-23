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23 Березень 2018, Київ 17:13
Новини | Міжнародні

Захоплення заручників у Франції: 1 людина загинула, 1 – поранена

Поліція в місті Треб, Франція, де невідомий захопив заручників у супермаркеті, 23 березня 2018 року

Щонайменше одна людина загинула, ще одна тяжко поранена в невеликому французькому місті Треб на південь від Тулузи, де невідомий 23 березня захопив заручників у супермаркеті, повідомляють місцеві ЗМІ.

За повідомленнями, нападник все ще перебуває всередині магазину. Скільки людей там разом із ним – наразі незрозуміло.

У супермаркеті на півдні Франції невідомий захопив заручників (відео)
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У супермаркеті на півдні Франції невідомий захопив заручників (відео)

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У поліції повідомили, що підозрюваний спочатку шість разів вистрелив у поліцейських у сусідньому Каркасоні, внаслідок чого був поранений у плече один із правоохоронців. Його стан не вважають тяжким. Після цього, за даними поліції, підозрюваний пішов до супермаркету в Требі, де застрелив одну людину, а іншу тяжко поранив.

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп раніше заявив, що захоплення заручників у місті Треб на південному заході Франції, ймовірно, є терористичним актом.

«Ситуація із захопленням заручників у Требі: вся інформація вказує на те, що це терористичний акт. Скорочую свій візит до Мюлуза і повертаюся в Париж», – написав прем’єр у Twitter 23 березня.

Раніше сьогодні французькі ЗМІ повідомили, що озброєний чоловік відкрив стрілянину і захопив заручників в супермаркеті в невеликому місті Треб на південному заході Франції. За даними ЗМІ, нападник оголосив себе прихильником екстремістської організації «Ісламська держава».

У Twitter МВС Франції з'явилося повідомлення про поліцейську операцію в комуні Треб. На місце події прибув антитерористичний підрозділ французької жандармерії, район оточений.

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