Поліція Франції: нападника, який захопив заручників, вбили

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб заявляє, що поліція застрелила нападника, який 23 березня захопив заручників у місті Треб на півдні країни.

За даними влади, озброєний нападник перед цим поранив трьох людей, одного з них – тяжко.

Причина нападу й особа нападника – наразі невідомі. Коломб заявив, що підозрюваний був відомий правоохоронцям за дрібні злочини, його не вважали прихильником ісламістів.

За повідомленнями ЗМІ, нападник заявляв, що належить до екстремістського угруповання «Ісламська держава».

У поліції раніше повідомили, що підозрюваний спочатку шість разів вистрелив у поліцейських у сусідньому Каркасоні, внаслідок чого був поранений у плече один із правоохоронців. Його стан не вважають тяжким. Після цього, за даними поліції, підозрюваний пішов до супермаркету в Требі, де захопив заручників.

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп раніше заявив, що захоплення заручників у місті Треб на південному заході Франції, ймовірно, є терористичним актом.