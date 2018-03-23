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23 Березень 2018, Київ 17:10
Новини | Міжнародні

Поліція Франції: нападника, який захопив заручників, вбили

Силовики на місці захоплення заручників у Требі, Франція, 23 березня 2018 року

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб заявляє, що поліція застрелила нападника, який 23 березня захопив заручників у місті Треб на півдні країни.

За даними влади, озброєний нападник перед цим поранив трьох людей, одного з них – тяжко.

Причина нападу й особа нападника – наразі невідомі. Коломб заявив, що підозрюваний був відомий правоохоронцям за дрібні злочини, його не вважали прихильником ісламістів.

У супермаркеті на півдні Франції невідомий захопив заручників (відео)
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У супермаркеті на півдні Франції невідомий захопив заручників (відео)

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За повідомленнями ЗМІ, нападник заявляв, що належить до екстремістського угруповання «Ісламська держава».

У поліції раніше повідомили, що підозрюваний спочатку шість разів вистрелив у поліцейських у сусідньому Каркасоні, внаслідок чого був поранений у плече один із правоохоронців. Його стан не вважають тяжким. Після цього, за даними поліції, підозрюваний пішов до супермаркету в Требі, де захопив заручників.

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп раніше заявив, що захоплення заручників у місті Треб на південному заході Франції, ймовірно, є терористичним актом.

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