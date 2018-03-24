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24 Березень 2018, Київ 11:17
Новини | Міжнародні

Франція: поліцейський, який обміняв себе на заручника, помер від поранень

Поліція біля супермаркету, де були захоплені заручники, Треб, Франція, 23 березня 2018 року

Влада Франції повідомляє, що поліцейський, який обміняв себе на заручника і був тяжко поранений внаслідок теракту на півдні країни, помер від ран.

Міністр внутрішніх справ Жерар Коломб у Twitter написав, що підполковник Арно Бельтрам «помер за свою країну».

Як повідомили в поліції, ще три людини загинули і 16 були поранені внаслідок стрілянини 23 березня під час захоплення заручників у супермаркеті містечка Треб, що за 100 кілометрів на південний схід від Тулузи.

Влада кваліфікує цей напад як теракт.

За даними поліції, 25-річного нападника, який упродовж чотирьох годин утримував заручників, застрелили правоохоронці, що штурмували супермаркет.

«Наша країна зазнала ісламістського теракту», – сказав президент Франції Франсуа Макрон у телезверненні після того, як екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за насильство.

У супермаркеті на півдні Франції невідомий захопив заручників (відео)
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У супермаркеті на півдні Франції невідомий захопив заручників (відео)

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Французькі ЗМІ з посиланням на сили безпеки повідомили, що нападника ідентифікували як громадянина Франції, уродженця Марокко Редуана Лакдіма. За повідомленнями, він якийсь час торгував наркотиками і притягувався за незначні злочини.

У прокуратурі заявили, що під час нападу на супермаркет чоловік вигукував «Аллаху акбар» і називав себе «солдатом «Ісламської держави».

У поліції повідомили, що на той час у супермаркеті було близько 50 людей.

Перед нападом на супермаркет підозрюваний напав на поліцейських у сусідньому місті Каркасон. Бруно Барточетті, регіональний представник поліції повідомив, що у Каркасоні підозрюваний застрелив людину.

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