Франція: поліцейський, який обміняв себе на заручника, помер від поранень

Влада Франції повідомляє, що поліцейський, який обміняв себе на заручника і був тяжко поранений внаслідок теракту на півдні країни, помер від ран.

Міністр внутрішніх справ Жерар Коломб у Twitter написав, що підполковник Арно Бельтрам «помер за свою країну».

Як повідомили в поліції, ще три людини загинули і 16 були поранені внаслідок стрілянини 23 березня під час захоплення заручників у супермаркеті містечка Треб, що за 100 кілометрів на південний схід від Тулузи.

Влада кваліфікує цей напад як теракт.

За даними поліції, 25-річного нападника, який упродовж чотирьох годин утримував заручників, застрелили правоохоронці, що штурмували супермаркет.

«Наша країна зазнала ісламістського теракту», – сказав президент Франції Франсуа Макрон у телезверненні після того, як екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за насильство.

Французькі ЗМІ з посиланням на сили безпеки повідомили, що нападника ідентифікували як громадянина Франції, уродженця Марокко Редуана Лакдіма. За повідомленнями, він якийсь час торгував наркотиками і притягувався за незначні злочини.

У прокуратурі заявили, що під час нападу на супермаркет чоловік вигукував «Аллаху акбар» і називав себе «солдатом «Ісламської держави».

У поліції повідомили, що на той час у супермаркеті було близько 50 людей.

Перед нападом на супермаркет підозрюваний напав на поліцейських у сусідньому місті Каркасон. Бруно Барточетті, регіональний представник поліції повідомив, що у Каркасоні підозрюваний застрелив людину.