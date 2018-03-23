У справі про захоплення заручників на півдні Франції затримали людину

Поліція затримала жінку, яка, ймовірно, спільницею нападника в місті Треб на півдні Франції.

Як повідомив прокурор Франсуа Моленс, силовики встановили особу нападника, ним виявився 25-річний громадянин Франції, який народився у Марокко, Редуан Лакдім.

Прокурор повідомив, що чоловік кричав «Аллах Акбар» і заявив, що є «солдатом «Ісламської держави», коли він штурмував супермаркет.

Французькі правоохоронці повідомляли, що 23 березня підозрюваний шість разів вистрелив у поліцейських у сусідньому Каркасоні, внаслідок чого був поранений у плече один із правоохоронців. Його стан не вважають тяжким. Після цього, за даними поліції, підозрюваний пішов до супермаркету в Требі, де захопив заручників. Підозрюваний у захопленні людей в заручники на півдні Франції вбив трьох людей і поранив ще 16.

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Влада заявила, що 25-річний нападник був вбитий, оскільки поліція почала штурм супермаркету.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за атаку.