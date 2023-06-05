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Авіакатастрофа літака в США: ніхто не вижив

Літак Cessna, фото ілюстративне

Унаслідок авіакатастрофи літака, який пролетів над Вашингтоном 4 червня вдень, ніхто не вижив.

Як повідомляє АР, рятувальники дісталися до місця авіакатастрофи в сільській частині долини Шенандоа.

Поки що невідомо, чому літак не реагував, чому він розбився і скільки людей було на борту.

Раніше стало відомо, що влада США підняла реактивні винищувачі, щоб переслідувати легкий літак, який порушив повітряний простір у районі Вашингтона, округ Колумбія. Повідомлялося, що літак Cessna Citation, який може перевозити від семи до 12 пасажирів, впав у гірську місцевість на південному заході Вірджинії.

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