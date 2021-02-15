SkyUp отримала дозвіл на виліт із Занзібару через Анталію до Києва – Криклій

Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл від Туреччини на виліт до Анталії, звідти літак вирушить до Києва, повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Інформую по проблемі вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо», – написав Криклій.

Як повідомляло Радіо Свобода, близько 180 українських туристів не можуть вилетіти із Занзібару через несправність літака.

«Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення», – написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Занзібар – головний острів однойменного архіпелагу в Танзанії. Цей напрямок в умовах глобальних обмежень через пандемію COVID-19 став одним із популярних серед пропозицій на туристичному ринку.