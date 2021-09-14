Уряд Чехії зберіг перехід на літній час

Уряд Чехії ухвалив рішення залишити чинним перехід на так званий літній час.

Як йдеться в документі, «літній час протягом наступних п’яти років (2022 – 2026 рр. – ред.) як і досі, почнеться останньої неділі березня й триватиме до останньої неділі жовтня».

Міністр праці й соціальних справ Яна Малачова повідомила, що «нічого не міняється, літній час в Європі триває від 1979 року за винятком Росії, Білорусі, Ісландії, Гренландії і Норвезьких островів».

ЗМІ зазначають, що, як і досі, основним аргументом залишається для чехів робота транспорту і ринок, зокрема, потреба зниження використання електроенергії. Зокрема, 70 відсотків громадян Чехії висловилися за збереження переходу на літній час. Як аргумент вони називають головні зміни, які сталися в житті країни, наприклад, вже немає потреби вставати на роботу зі світанком, і навпаки, зросло використання літнього часу для відпочинку і спорту.

Вперше закон про запровадження літнього часу був запроваджений у 1979 році в тодішній Чехословаччині, востаннє в Чехії у 2017 році.

У 2021 році Європейський союз планував перевести годинники востаннє: з літнього часу на постійний «зимовий». У більшості країн ЄС це UTC+1, тобто на одну годину менше, ніж показують українські годинники в період зимового часу. До квітня 2021 року країни ЄС мали визначитися, залишаться вони на зимовому чи на літньому часі, чи продовжать переводити годинники двічі на рік.

Втім, заплановану «часову реформу», яку підтримав Європарламент навесні 2019 року, можуть відкласти через те, що низка європейських країн ще не погодила свої позиції.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк, питання відмови від літнього часу практично не обговорювалися в Раді Європи у час головування там Німеччини, і з початком 2021 року, коли головування перебрала Португалія, ситуація особливо не змінилася.