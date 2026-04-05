ЗМІ повідомили про ізраїльські удари в Лівані

Ліванські державні ЗМІ повідомили про ізраїльські удари по Лівану 5 квітня, зокрема, по Бейруті поблизу Університетської лікарні Рафіка Харірі, найбільшого державного медичного закладу країни.



Медичне джерело повідомило агентству AFP, що удар був завданий приблизно за 100 метрів від лікарні.



Ізраїльські військові раніше заявили, що почали атакувати об'єкти інфраструктури підтримуваного Іраном руху «Хезболла» в столиці Лівану.



В іншому місці, за даними ліванської армії, на півдні Лівану загинув ліванський солдат.



У селі Кфар-Хатті на півдні країни, за даними джерел цивільної оборони, внаслідок ізраїльського удару загинуло семеро людей, включаючи сім'ю переселенців з шести осіб.



Раніше Ізраїль оголосив попередження про евакуацію.

Ізраїльські військові завдають ударів по об’єктах у Бейруті та на півдні Лівану, де, як відомо, зберігаються активи руху «Хезболла», який Сполучені Штати вважають терористичною організацією.



