У Лівії сторони-суперники домовилися про спільний тимчасовий уряд і майбутні вибори

У Лівії головні сторони громадянської війни, яка точиться в цій країні, домовилися про спільний тимчасовий уряд єдності, який має замінити нинішні адміністрації-суперниці і провести в усій країні парламентські вибори, заплановані на кінець нинішнього року.

74 делегати від обох головних сторін наприкінці п’ятиденних переговорів, що відбулися за посередництва ООН у Женеві, обрали президентську раду, що складається з трьох членів, і прем’єр-міністра, який має протягом трьох тижнів запропонувати на затвердження представниками сторін склад свого уряду. Після його затвердження нинішні паралельні органи влади мають припинити діяльність.

Президентську раду очолив представник сходу країни, дипломат Мухаммад Юнес Менфі. Тимчасовим прем’єром став Абдель-Хамід Мухаммад Дбейба, підприємець, якого підтримують на заході Лівії.

Як заявила спеціальна представниця ООН у справах Лівії Стефані Вільямз, тимчасовий уряд має повністю підтримати домовленість про припинення бойових дій, досягнену минулого року, дотриматися дати виборів, що мають відбутися 24 грудня, і започаткувати «всеохопний процес національного примирення».

Домовленість привітали, зокрема, в Росії й Туреччині, які підтримують протилежні сторони конфлікту в Лівії.

У Лівії ще з часу скинення 2011 року влади диктатора Муаммара аль-Каддафі внаслідок народного повстання, підтриманого країнами НАТО, з різною інтенсивністю точаться громадянські війни.

Головними діячами нинішньої війни є, з одного боку, міжнародно визнаний Уряд національної згоди, підтримуваний ООН, який контролює лише частину заходу країни – столицю Тріполі й сусідні території – за підтримки місцевих, переважно ісламістських угруповань, а з іншого – законно обраний і міжнародно визнаний парламент, на боці якого діє Лівійська національна армія – більша частина колись єдиних збройних сил країни на чолі з головнокомандувачем, якого призначив парламент, фельдмаршалом Халіфою Хафтаром; вони контролюють більшу східну частину країни і не визнають Уряду національної згоди.

Ці сторони, користуючись підтримкою зовнішніх сил, зі змінним успіхом воюють одне з одним; улітку 2020 року сили Уряду національної згоди зуміли відбити наступ на Тріполі військ Хафтара, який декларував намір звільнити столицю від «ісламістів», після чого сторони уклали в жовтні 2020 року перемир’я.

На боці уряду в Тріполі виступають, зокрема, Туреччина, Італія й Катар; Палата представників – парламент, який базується в місті Тобруці, – і її сили на чолі з Хафтаром мають підтримку Росії, Єгипту й Об’єднаних Арабських Еміратів, і меншою мірою Саудівської Аравії і Франції.

Крім згаданих двох головних сторін лівійського конфлікту, в країні діє чимало різноманітних місцевих сил і збройних угруповань, які тією чи іншою мірою контролюють відносно невеликі регіони.