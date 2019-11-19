Лобіст Зеленського у США розповів, хто в Україні запропонував йому посаду 

Американський лобіст президента України Володимира Зеленського Ендрю Мак повідомив Радіо Свобода, що його співпраця з українським лідером розпочалася у квітні 2019 року. За його словами, одразу після перемоги Зеленського на виборах із ним зв’язався радник новообраного президента Андрій Єрмак, якого Ендрю Мак назвав добрим другом.

Мак зазначив, що його зусилля зосереджені не на поліпшенні іміджу України серед американців, а на побудові тісніших зв’язків з українцями у США та Канаді.

«Діаспора є чудовим, але недостатньо використовуваним активом. Моя роль – зміцнити наявні мости, але ще важливіше – побудувати нові», – сказав Мак.

Ендрю Мак, який очолює бюро юридичної компанії Asters у Вашингтоні був офіційно призначений на посаду позаштатного радника Зеленського 5 листопада.

14 листопада позаштатний радник президента України Ендрю Мак зареєструвався у США як іноземний агент.

Мак вказав, що в період за 60 днів до реєстрації у США в статусі іноземного агента не отримував жодної фінансової винагороди від Зеленського за свою роботу.

Докладніше про американського радника президента Зеленського читайте у детальнішому викладі, який Радіо Свобода готує до публікації 19 листопада.