У віці 95 років померла відома італійська акторка Джина Лоллобриджида, повідомляє газета La Repubblica.

Лоллобриджида народилася 4 липня 1927 року в італійському місті Суб’яко в сім'ї майстрів-меблярів. Вона була відома за ролями у фільмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) режисера Крістіана-Жака та «Собор Паризької Богоматері» (1956) режисера Жана Деланнуа, «Бурхливе море» Ренато Кастеллані (1963).

1976 року Лоллобриджида зняла документальний фільм про Кубу, для якого взяла інтерв’ю у Фіделя Кастро.

1992 року її скульптура «Життя разом», що символізує гармонію між дитинством і природою, представляла Італію на Всесвітній виставці в Іспанії. У тому ж році за цю роботу Лоллобриджида була нагороджена орденом Почесного Легіону особисто з рук президента Франції Франсуа Міттерана.

Востаннє Лоллобриджиду бачили на публіці у листопаді 2022 року, коли вона брала участь у недільному розважальному шоу.