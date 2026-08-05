У центрі Лондона жінка з холодною зброєю напала на людей

У центрі Лондона, в районі Ковент-Гарден, вдень 5 серпня сталася атака із застосуванням холодної зброї. Невідома жінка нападала на перехожих, завдаючи їм ран.

За повідомленням Skynews та інших британських ЗМІ, постраждали щонайменше чотири людини, їх доправили до лікарень. Медики використовували не лише автомобілі швидкої допомоги, а й гелікоптер.

Поліція затримала нападницю. Це жінка 47 років. Її ім'я та можливі мотиви не називаються. Вона заарештована за підозрою у незаконному володінні зброєю та нападі.

У поліцейській дільниці району Кемден пресі повідомили, що розслідування перебуває на початковій стадії, але поліція підозрює у нападниці психічне захворювання. На місці події поліція вилучила кілька ножиць.