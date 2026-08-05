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Новини | Міжнародні

У центрі Лондона жінка з холодною зброєю напала на людей

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Поліція на місці нападу, 5 серпня 2026 року
Поліція на місці нападу, 5 серпня 2026 року

У центрі Лондона, в районі Ковент-Гарден, вдень 5 серпня сталася атака із застосуванням холодної зброї. Невідома жінка нападала на перехожих, завдаючи їм ран.

За повідомленням Skynews та інших британських ЗМІ, постраждали щонайменше чотири людини, їх доправили до лікарень. Медики використовували не лише автомобілі швидкої допомоги, а й гелікоптер.

Поліція затримала нападницю. Це жінка 47 років. Її ім'я та можливі мотиви не називаються. Вона заарештована за підозрою у незаконному володінні зброєю та нападі.

У поліцейській дільниці району Кемден пресі повідомили, що розслідування перебуває на початковій стадії, але поліція підозрює у нападниці психічне захворювання. На місці події поліція вилучила кілька ножиць.

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    Антон Шульга

    Працюю на Радіо Свобода з квітня 2010 року. Редактор та ведучий ранкових новин

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