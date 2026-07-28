Розбита голова, порізана шия та розірване вухо. Що відомо про напад на українську пару у Вроцлаві?

Андріана Дячишин

«Ти – українка?» – із цього запитання біля каси магазину розпочався напад на пару українців у Вроцлаві. Після словесних образ невідомі чоловіки вже надворі побили хлопця та дівчину. За словами матері постраждалої, один із нападників міг завдавати удару ножем – про це можуть свідчити порізана шия та розірване вухо її доньки.

Наразі постраждалі перебувають у лікарні. А поліція з’ясовує обставини інциденту й припускає, що його мотивом могла бути національна ненависть. Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» зібрав усе, що наразі відомо про напад на українців у Вроцлаві.

«Допоможіть!»

Мама постраждалої Каріна Кітсай у коментарі Радіо Свобода розповіла, що в неділю, 26 липня, після прогулянки в парку її донька зайшла до магазину купити каву та їжу для хлопця, який чекав на неї в машині разом із собакою. За словами жінки, нападники також перебували в магазині. Конфлікт розпочався біля каси.

Він почав обзивати її «шматою українською» та іншими словами

«Вона (донька – ред.) стояла на касі, а вони (нападники – ред.) – позаду. Один із них демонстративно поставив перед нею пиво. Настя повернулася до нього і сказала: «Перепрошую, але тут є черга». А він зразу до неї: «Ти – українка?» Вона відповіла: «А яке це має значення? Я хотіла пану тільки пояснити, що тут є черга». І коли Настя почала хвилюватися, у неї проскакували українські слова. Він почав обзивати її «шматою українською» та іншими словами».

За словами Каріни, донька вирішила не реагувати на образи. Один із чоловіків, виходячи з магазину, продовжував кричати і нецензурно лаятися. Дівчина запитала, чи звертається він до неї, і почула ствердну відповідь. Як згодом зрозуміла донька Каріни, чоловіки чекали на неї надворі.

Напад на українців у Вроцлаві (відео) відео Радіо Свобода No media source currently available 0:00 0:01:21 0:00

«Коли донька підходила до машини, вони підбігли й почали бити хлопця. Настя почала кричати, просити, щоб вони цього не робили. Тоді один із них підбіг до неї й почав бити її по обличчю. Вона впала на спину, не розуміла, де перебуває, але продовжувала кричати «Допоможіть!»

За словами жінки, нападники відійшли на мить, але щойно Настя з хлопцем почали підводитися, вони знову накинулися на пару. Каріна стверджує, що один із чоловіків міг мати ніж, яким, зокрема, завдавав ударів.

Крики про допомогу почув українець, який живе неподалік. Він вийшов на балкон і почав знімати напад на телефон. Згодом саме це відео Каріна оприлюднила у соціальних мережах.

Продавчиня магазину викликала поліцію та швидку, розповідає жінка. Постраждалих одразу госпіталізували.

Один із нападників декілька разів ударив її кулаком в обличчя

«У них дуже сильні забої голови, численні синці. У Максима вся голова розбита, його били електрошокером, яким він хотів захищатися, дуже побите обличчя. У Насті серйозні травми: порізана шия, розірване вухо, сильно побите обличчя й губи, бо один із нападників декілька разів ударив її кулаком в обличчя».

Каріна розповідає, що живе у Польщі понад десять років, її донька – трохи менше. Настя навчалася у місцевих школі, гімназії, і, за словами матері, за весь цей час родина вперше зіткнулися з таким нападом.

Пара звернулася до поліції із заявою про напад, розповідає жінка. Крім того, користувачі соцмереж упізнали декого з нападників і передали жінці інформацію про них.

«Хотілося б, щоб ці нападники отримали по заслузі. Не дай Боже, щоб їм це зійшло з рук».

Затримали двох підозрюваних, третього шукають

Увечері 27 липня міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський повідомив у фейсбуці, що двох чоловіків, підозрюваних у побитті українців у Вроцлаві, затримали.

«Жорстоке насильство ніколи не залишиться безкарним. Вроцлавські поліцейські затримали двох чоловіків, підозрюваних в участі у жорстокому побитті громадян України», – написав він у фейсбуці.

За його словами, затримані мали судимості – одного з них затримали співробітники антитерористичного відділу поліції під час спроби виїхати з Вроцлава.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував польській владі, правоохоронним органам та очільнику Вроцлава Яцеку Сутрику за «оперативну, принципову й своєчасну реакцію».

«Польські правоохоронці затримали двох осіб, підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Третього шукають. Очікуємо на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин і мотивів злочину, а також справедливе покарання винних», – написав він у соцмережі Х.

Український міністр вкотре закликав окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке зрештою перетворюється на конкретні фізичні напади на вулицях.

«Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога», – додав він.

«Кожна людина має право почуватися безпечно»

Польський юрист Давід Денерт, який після початку повномасштабного вторгнення активно спростовує у своїх соцмережах фейки та маніпуляції про українців – як воєнних мігрантів, так й історичних подій, – зголосився надати постраждалим юридичну допомогу. Про це він повідомив у соцмережах. Денерт також представляє інтереси людей, які стали жертвами нападів на ґрунті національної ненависті.

«Наявна інформація свідчить, що справа може стосуватися, зокрема, насильства та злочину, мотивованого за національністю».

У поліції Вроцлава в коментарі BBC News Україна повідомили, що напад міг бути скоєний з мотивів національної неприязні. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Очільник Вроцлава Яцек Сутрик у Facebook зазначив, що засуджує напади на національному ґрунті.

У нашому місті немає і не буде терпимості до насильства

«У нашому місті немає і не буде терпимості до насильства, мотивованого ненавистю, ксенофобією чи національними упередженнями. Кожна людина, незалежно від мови, походження чи переконань, має право почуватися у Вроцлаві безпечно».

Генеральне консульство України у Вроцлаві також відреагувало на інцидент. У дипустанові зазначили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Там наголосили, що кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки. Представники консульства звернулися до польських правоохоронців і сподіваються на об’єктивне та оперативне розслідування, а також притягнення винних до відповідальності.