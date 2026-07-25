Постріли у вікна, побиття та словесні образи. У Польщі побільшало злочинів на ґрунті ненависті проти українців

Андріана Дячишин

В автобусі в місті Бельсько-Бяла чоловік ображав групу дівчат з України, вимагаючи, щоб вони поверталися додому, та вигукував на їхню адресу нецензурні слова.

У Легниці жінка зробила зауваження підліткам через те, що вони розмовляли українською неподалік басейну, а згодом вдарила їх. За словами мами однієї з дівчат, свої дії жінка нібито пояснювала саме українським походженням дітей.

У Познані на зупинці побили чоловіка, який внаслідок цього частково втратив пам’ять. Він заступився за українського хлопця, якого троє чоловіків словесно ображали в трамваї.

Це лише декілька прикладів нападів на українців, що сталися у Польщі впродовж липня цього року. У всіх цих випадках затримали підозрюваних. Водночас у Головному управлінні поліції Польщі повідомляють про зростання кількості заяв щодо злочинів на ґрунті ненависті за національною ознакою щодо українців. За шість місяців 2026-го громадяни України уже подали до правоохоронців 180 таких заяв – і це більше на 30%, ніж торік.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» зібрав історії постраждалих українців та реакції посадовців на зростання агресії за національною ознакою.

Два постріли з пневматичної гвинтівки

Тетяна переїхала до міста Згеж поблизу Лодзя після початку повномасштабної війни. Дівчина розповідає, що у вихідний день, 19 липня, вони з хлопцем були в орендованій квартирі та дивилася телевізор, коли почули постріл.

«Приблизно о 15:50 пролунав перший постріл. Перші декілька хвилин ми не могли зрозуміти, що сталося. Чули, що був удар по вікну, але не знали, де саме. Потім побачили, що це наше вікно вверху».

Тетянка каже: вони одразу зателефонували власникові квартири, щоб повідомити про ситуацію та порадитися щодо подальших дій. Після цього викликали поліцію. Поки чекали на приїзд, пролунав другий постріл.

Боялися, що в нього може бути й інша зброя

«Другий постріл був приблизно через 40 хвилин – в те ж вікно. Ми опустили штори, щоб у квартирі повністю було темно, бо боялися, що в нього може бути й інша зброя. Ще раз зателефонували власникові та в поліцію».

За словами дівчини, представники поліції приїхали більш ніж через дві години. Вони записали її дані та сфотографували пошкодження. А повноцінно оформили протокол лише близько десятої вечора – після того, як власник квартири опублікував допис про інцидент у соцмережах, розповідає Тетяна.

Дівчина припускає, що стріляти у вікна міг сусід, який орендує квартиру поруч. За її словами, раніше він негативно висловлювався про Україну та озвучував ксенофобські вислови на адресу українців.

Ми, українці, теж люди, і я хочу, щоб таких ситуацій більше не було

«Ми навіть не знаємо, що це за людина. Бачили його на балконі, але конфліктів не було. У нашому будинку живе багато українських сімей. Навіть наші сусіди-поляки теж бояться його. Вирішила розповісти про цю ситуацію, щоб реагували на такі випадки. Ми, українці, теж люди, і я хочу, щоб таких ситуацій більше не було».

Заступниця начальника відділу превенції районного управління поліції в Згежі Йоанна Дрваль у коментарі виданню о2.pl зазначила, що у вікна стріляли з пневматичної гвинтівки. За її словами, наразі триває розслідування.

«Виходьте з автобуса, їдьте з країни»

Наталія Мельник разом із дітьми переїхала до Плоцька у березні 2022-го. 27 червня, розповідає вона, її 15-річний син разом із 14-річною подругою-українкою повертався додому автобусом після відпочинку на річці.

«Польща для поляків. Говори у Польщі польською»

«Один із чоловіків почув, що вони заговорили українською, і почав: «Польща для поляків». Діти мовчали, а він знову сказав до сина: «Ти чуєш мене, що я тобі кажу? Польща для поляків. Говори у Польщі польською». Мій син дуже гарно говорить польською і відповів, що дівчина українка, тому вони розмовляють українською. Чоловік почав кричати: «Виходьте з автобуса, їдьте з країни».

За словами Наталії, син відповів, що вийде на своїй зупинці. Після чого, каже жінка, пасажир накинувся на підлітка.

У буквальному сенсі викинув дітей з автобуса

«Вдарив мого сина по голові, по лобі тильною стороною долоні. І так йому добре врізав, як сказав свідок. Коли вдарив сина, рука зісковзнула, то він ще дівчинці по носі попав. І далі кричав. Дітей почала захищати полька, яка сказала, щоб чоловік вийшов із автобуса. На наступній зупинці водій відчинив двері і він (пасажир-нападник – ред.) у буквальному сенсі викинув дітей з автобуса».

Після інциденту Наталія звернулася до поліції. Правоохоронці опитали її, сина, свідка, а також вилучили записи з камер відеоспостереження в автобусі. За словами жінки, спочатку вони хотіли кваліфікувати подію як приватний конфлікт. Однак вона наполягла, що йдеться про напад на ґрунті ненависті за національною ознакою. І зрештою справу зареєстрували саме за такою кваліфікацією.

Через два тижні Наталія знову звернулася до поліції. Там їй повідомили, що матеріали вже передали до прокуратури. Водночас, за словами жінки, нападника досі не знайшли.

Наталія каже, що з її родиною подібне сталося вперше за час життя в Польщі. Водночас вона знає й про інші випадки агресії щодо українців.

«Я хотіла, щоб це, можливо, спонукало когось не боятися говорити. Щоб всі побачили, що поліція реагує. І щоб нападники боялися, щоб не били і не чіпали дітей».

У дописі посольства України в Польщі щодо цього інциденту зазначено, що дипустанова звернулася до правоохоронних органів із проханням надати інформацію про обставини справи та забезпечити належне реагування. У посольстві наголосили, що будь-які прояви насильства, агресії чи дискримінації за ознакою національного походження є неприпустимими та мають отримати належну правову оцінку.

Тенденція нападів зростає?

У головному управлінні поліції в коментарі виданню Rzeczpospolita повідомили, що у 2024 році громадяни України, які проживають у Польщі, подали 267 заяв про злочини на ґрунті ненависті. У 2025-му таких заяв було вже 275. Водночас від початку цього року правоохоронці фіксують подальше зростання кількості таких випадків.

Лише за перше півріччя 2026 року українці офіційно подали 180 заяв. Йдеться про фізичні напади, погрози, образи та інші прояви ненависті. За даними поліції, це більше ніж на 30%, ніж торік, і майже 35% у порівнянні з 2024 роком. Якщо така тенденція збережеться, до кінця року кількість випадків може досягти рекордну кількість інцидентів, зазначили правоохоронці.

16 липня посол України у Польщі Василь Боднар у коментарі Polsat News, коментуючи інцидент у місті Бельсько-Бяла, де поляк словесно ображав українських підлітків в автобусі, висловив сподівання, що такі випадки тимчасові і припиняться. Він також наголосив, що польська політична еліта засуджує подібну поведінку.

14 липня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський у соцмережах зазначив, що розпалювати ненависть та зневагу до людей за національною, етнічною, расовою або релігійною ознакою є неприпустимо. « Польська поліція реагує на ненависть – як в інтернеті, так і в публічному просторі . Ми навчаємо, запобігаємо та притягуємо до відповідальності», – зазначив посадовець.

Станом на середину квітня 2026 року, за даними УВКБ ООН, у Польщі статус тимчасового захисту мали майже 987 тисяч українців. Ще приблизно мільйон – трудових мігрантів, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода посол України у Польщі Василь Боднар.