Антиукраїнські мітинги у ЄС на замовлення РФ: СБУ заявила про депортацію 9 викритих українців

Служба безпеки України заявила про спільне правоохоронцями Польщі викриття 11 людей, які на замовлення РФ організовували проплачені антиукраїнські мітинги в ЄС.

Як повідомляє пресслужба відомства, йдеться про двох громадян Білорусі та 9 громадян України – наразі їх депортували до країн походження.

У СБУ заявляють, що діям фігурантів із України буде надано правову оцінку залежно від ступеня винуватості кожного, однак не уточнюють їхнього нинішнього процесуального статусу – чи є вони підозрюваними або затриманими.

За версією СБУ, викрита група осіб на замовлення РФ організувала серію антиукраїнських мітингів у Польщі протягом 2025-2026 років – йдеться про 5 псевдоакцій «протесту», інспірованих та проплачених Кремлем у Варшаві та Вроцлаві.

Як стверджують у СБУ, за вказівкою кураторів з Москви організатори підшукували потенційних учасників замовних «мітингів», інструктували їх, видавали провокаційні агітаційні матеріали та готівкою розраховувалися за участь – по 100-200 доларів США.

Українське відомство заявляє, що організовані РФ вуличні «протести» у європейських містах були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені та підрив суспільно-політичної ситуації в країнах ЄС.

Днями Агентство внутрішньої безпеки Польщі оголосило про виявлення механізму підбурювання українських біженців у Польщі до проведення мітингів на підтримку Росії, а також затримання дев’ятьох українців і двох громадян Білорусі для негайної депортації з Польщі.

За версією польської спецслужби, з минулої осені вони вербували людей для участі в демонстраціях, організованих серед українських біженців у Польщі, використовуючи гроші, отримані від Росії. Таким чином Москва прагнула отримати вплив на українських біженців, щоб використати їх для популяризації необхідних політичних гасел, стверджує Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

Для підбурювання протестів використовувалися емоційні приводи, пов’язані з корупційними скандалами та іншими нагальними проблемами української політики.

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30 жовтня 2025 року біля посольства України у Варшаві відбувся антивоєнний мітинг, у якому взяли участь від 50 до 100 осіб. За даними Kyiv Post, демонстрантам за участь обіцяли 40 доларів із фейкового облікового запису в соціальних мережах.

25 квітня 2026 року близько тисячі людей зібралися в центрі Вроцлава на демонстрацію проти корупції в Україні. За даними InPoland.net.pl, протестувальників підвозили на автобусах і обіцяли 100–150 доларів за участь.

За даними Bihus.Info, іноді одні й ті ж люди були на різних мітингах у різних містах.

Після цієї акції російські ЗМІ та соціальні мережі стверджували, що «європейські ЗМІ відмовилися висвітлювати протести проти Зеленського в Польщі» або що «три тисячі українських біженців вийшли на протест проти Зеленського, але європейські ЗМІ мовчали», писала українська служба Радіо Свобода.