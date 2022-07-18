Війська РФ намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута – Гайдай

Роcійські війська намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Основний напрям окупантів після Лисичанська – Бахмут. Але шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону. Окупанти б’ють ракетами, застосовують авіацію, аби пробити нашу оборону. Тільки за учора населені пункти на межі Луганщини та Донеччини витримали п’ять авіаударів. До артилерії та систем залпового вогню вже всі, на жаль, звикли. Таких атак за 17 липня зафіксовано 13», – написав він у телеграмі.

За даними Гайдая, російські війська намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак зазнали втрат та відійшли, також відбили їхній наступ поблизу Білогорівки.

Голова ОВА повідомив, що у великих містах Луганщини, які російські окупанти захопили вже влітку, залишилося по 10-15% населення.

«На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе. Були упевнені, що «руський мир» – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно. Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою», – додав Гайдай.

3 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій.

За даними експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують обмежені наземні наступи навколо Сіверська, Бахмута та зосередилися на обороні на північ від Харкова та вздовж Південного напрямку. В ISW припускають, що Кремль очікує затяжних військових дій в Україні.